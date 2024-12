"Biały Lotos" autorstwa Mike'a White'a, który dzieje się w sieci kurortów "The White Lotus", to wielki hit HBO i MAX. Pierwszy sezon antologii, którego akcja rozgrywa się na Hawajach miał premierę w lipcu 2021. Otrzymał 20 nominacji do Emmy w 13 kategoriach i zdobył 10 statuetek, najwięcej spośród wszystkich produkcji nominowanych tego roku.