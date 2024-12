Hanna Żudziewicz w " Tańcu z gwiazdami " brała już udział dziesięć razy. Dwukrotnie sięgnęła po Kryształową Kulę: w parze z Robertem Wabichem oraz z Piotrem Mrozem. Co więcej, w formacie pojawia się również mąż tancerki: Jacek Jeschke. Para doczekała się córki Róży, która czasem uczestnicy w treningach swoich rodziców.

W minionym sezonie "TzG" Hanna Żudziewicz tańczyła z aktorem Filipem Bobkiem. Natomiast jej ukochany partnerował wokalistce Natalii Nykiel. Choć nie udało im się wygrać, to zaliczyli wiele udanych występów i cieszyli się ze wsparcia fanów.

Choć niektórzy z niecierpliwością wyczekiwali wiadomości, z kim tym razem będzie pojawiała się w programie Żudziewicz, to znana tancerka postanowiła rozwijać wszelkie wątpliwości i domysły, co do swojego udziału w 16. edycji "Tańca z gwiazdami".