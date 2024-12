"Kiedy Diane wchodziła do pokoju, wszyscy wiedzieli, że tam jest! Była pełna życia i kochała swoją pracę jako aktorka. Będzie nam jej brakowało" – powiedział Sevier w oświadczeniu dla magazynu "People".

Kim była "Diane Delano? "Przystanek Alaska dał jej popularność"

Diane Delano urodziła się 29 stycznia 1957 roku w Los Angeles. Pierwsze aktorskie doświadczenie zdobyła w 1983 roku, występując gościnnie w serialu medycznym "St. Elsewhere" (występował w nim m.in. Denzel Washington). W 1987 roku zagrała z kolei w serialowej produkcji "Prawnicy z Miasta Aniołów", wcielając się w postać Rhondy Vasek.

Jednak największą rozpoznawalność przyniosła jej rola sierżant Barbary Semanski w "Przystanku Alaska", który był emitowany od 1990 do 1995 roku. Wcielała się tam w postać szorstkiej funkcjonariuszki policji stanowej Alaski, miłośniczki broni, a także okazjonalnej partnerki Maurice’a Minnifielda, którego grał Barry Corbin. Kultowy serial "Przystanek Alaska" zdobył uznanie widzów i krytyków oraz wiele nagród, w tym siedem Emmy i dwie Peabody Awards.

Kolejnym ważnym etapem w karierze Delano był udział w serialu młodzieżowym "Asy z klasy" Ryana Murphy'ego, emitowanym na kanale WB (obecnie The CW) w latach 1999–2001. Wcielała się tam w postać pielęgniarki Glass, a także kilku innych członków rodziny Glass. W 2001 roku pojawiła się także jako Bunny Hopstetter w "The Ellen DeGeneres Show", a w latach 2008-2009 zagrała agentkę FBI Hildę w operze mydlanej "Dni naszego życia".

W 2013 roku Diane Delano zdobyła nagrodę Indie Series Award dla najlepszej aktorki drugoplanowej za rolę w serialu "Fumbling Thru the Pieces". Z kolei w 2019 roku została wyróżniona nagrodą Best Ensemble Prize na Los Angeles Film Awards za rolę w filmie "Relish". Łącznie w filmografii zmarłej aktorki jest ponad 100 seriali i kilkanaście filmów fabularnych.