Coca-Cola odkrywa wewnętrznego Mikołaja oraz zachęca do dzielenia się dobrem i życzliwością. Marka odwiedziła kultową ciężarówką wybrane miasta. Materiały prasowe / Coca-Cola

Święta przypominają o sile więzi międzyludzkich, bliskości oraz wartości, jaką niesie ze sobą obecność drugiego człowieka. To moment, w którym możemy zatrzymać się, spojrzeć wokół i dostrzec tych, którzy potrzebują naszej uwagi i ciepła. Podkreślając niezwykłą moc życzliwości i efekt domina, jaki wywołuje, Coca-Cola pokazuje, jak ważne jest bycie razem oraz wzajemne wsparcie.

– Pragniemy, by w te święta życzliwość krążyła po całym świecie, przypominając nam wszystkim, że prawdziwa magia tkwi w ludzkiej serdeczności i relacjach, jakie tworzymy – komentuje Paulina Trzaskowska, Dyrektor komunikacji korporacyjnej w Coca-Cola.

By urzeczywistnić tę magiczną i pełną dobra podróż, po raz kolejny, do polskich miast zawitała świąteczna ciężarówka Coca-Cola. Była już we Wrocławiu (06.12), Lubinie (07.12) i Łowiczu (08.12). Przed nią jeszcze dwa przystanki: Toruń (19.12) i Ostrołęka (20.12) – miasto wybrane przez samych konsumentów w ramach głosowania.

Od prawie trzech dekad ciężarówka Coca-Cola symbolizuje świąteczny sezon na całym świecie. Przyciąga uwagę, tworząc niezapomniane wspomnienia i inspirując do dzielenia się radością i życzliwością. Przypomina, że nawet drobne gesty mogą wywołać prawdziwą falę dobra. Dlatego na jej tegorocznej trasie zagościły "życzliwościomaty", dzięki którym można wesprzeć podopiecznych Banków Żywności. Aby dołączyć do akcji należy podejść do „życzliwościomatu”, wybrać jedno z symbolicznych dań (pierogi, barszcz czerwony lub kluski z makiem), a Coca-Cola przekaże wybrany posiłek lub jego ekwiwalent. W podziękowaniu uczestnik otrzyma napój Coca-Cola Zero Cukru.

Osoby, które nie mogą być na trasie ciężarówki, mogą przyczynić się do niesienia pomocy w aplikacji Coca-Cola. Wirtualny „życzliwościomat” będzie dostępny do 20.12 br. W aplikacji czekają na użytkowników również inne aktywności. Jedną z nich jest oparty na rozwiązaniach AI generator własnej wirtualnej śnieżnej kuli.

Świąteczna ciężarówka Coca-Cola. Materiały prasowe / Coca-Cola

Wystarczy podzielić się swoim ulubionym świątecznym momentem z Mikołajem, by sztuczna inteligencja ożywiła je w formie wyjątkowej grafiki. – To podróż do najpiękniejszych chwil i sposób na uchwycenie prawdziwej magii, którą możemy podarować również innym poprzez udostępnienie wygenerowanej wizualizacji – mówi Izabela Gorczyca-Tronina, Senior Brand Manager w Coca-Cola.

Marka przygotowała także wyjątkową aktywację konsumencką, w ramach której można wygrać wycieczkę do Wioski Świętego Mikołaja w Rovaniemi oraz świąteczne gadżety i vouchery. Aby wziąć w niej udział, należy ukończyć 13 lat oraz kupić produkt marki biorący udział w promocji, a następnie wpisać kod w aplikacji Coca-Cola. Akcja będzie trwać do 20 grudnia br. Lista produktów oraz szczegóły loterii dostępne są w regulaminie na stronie www.coca-cola.com/pl/pl.

Dodatkowo Coca-Cola zaprasza na otwarte do końca lutego lodowiska w Warszawie (Browary Warszawskie) i Krakowie (Hala Forum). Korzystanie z lodowisk jest bezpłatne, a koszt wypożyczenia łyżew można obniżyć lub zniwelować po okazaniu paragonu z wybranych lokali. Szczegóły dostępne są na miejscu.

