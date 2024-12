Które dni będą wolne w 2025 roku? Kalendarz Świąt musisz znać

Zawsze warto sprawdzić, kiedy wziąć urlop, by zaplanować go jak najlepiej i na jak najdłuższy czas. Do tego przyda się wam kalendarz wolnego na rok 2025. Podobnie jak w poprzednich latach, w 2025 roku ustawowo przysługuje 13 świątecznych dni wolnych od pracy. Oto, kiedy będziemy mieć wolne.