Nie podano jednak do oficjalnej wiadomości przyczyny śmierci 35-latki.

Ślotała i jej relacja z Rzeźniczakiem

Szerokim echem odbił się także wątek jej relacji z Jakubem Rzeźniczakiem . Z piłkarzem była w związku w 2010 roku. On grał wtedy w barwach Legii Warszawa . Ślotała w swojej pierwszej książce opisywała, jak im się mieszkało razem.

"Kuba był bardzo dobrym człowiekiem i cudownym, podkreślam: cudownym kochankiem. Z perspektywy czasu rozumiem te tabuny kobiet, które za nim latają (...). To aż uzależniające. A przy tym ma tyle gracji, wdzięku, fantazji... i traktuje kobietę jak księżniczkę. Do tego stopnia, że z uśmiechem wybaczamy mu kolejne zdrady. Wiem, co mówię, sama przymykałam oko na blond kłaki na naszej sofie" – można przeczytać w jej pozycji.