Od swojej premiery w 2018 roku animowany serial "Bluey" stał się globalnym fenomenem. Doczekał się trzech sezonów, zdobył nagrody Emmy i BAFTA oraz był status najchętniej oglądaną serią na Disney Plusw 2024 roku (na tej platformie produkcję można oglądać również w Polsce). Zgodnie z danymi Nielsen do listopada 2024 roku był to również najpopularniejszy serial streamingowy w USA pod względem liczby widzów.