"W związku z nagłą chorobą Beaty Kozidrak jesteśmy zmuszeni odwołać jej udział w świątecznej trasie koncertowej Christmas Time oraz koncert zespołu Bajmu na balu sylwestrowym w Hotelu Double Tree by Hilton w Warszawie , a także inne działania koncertowe zaplanowane do końca marca. Prosimy media o uszanowanie prywatności Beaty i niekomentowanie – zaistniałej z przyczyn niezależnych od kogokolwiek – sytuacji" – czytaliśmy w komunikacie.

Co dalej ze zdrowiem Kozidrak?

Dziennikarze portalu Świat Gwiazd zadzwonili do Andrzeja Pietrasa, byłego męża liderki zespołu i zapytali, czy artystka wraca do zdrowia. – Niestety, nie. Aktualne jest oświadczenie, które wydaliśmy. Odsyłam do niego – odparł Pietras.