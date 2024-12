"Trudno w to uwierzyć, ale to już dekada odkąd Filip zawładnął umysłami fanów polskiej muzyki . Skromny twórca o zupełnie nieskromnych zasięgach i kolosalnym wpływie na kulturę popularną postanowił przypomnieć o swoich korzeniach" – zdradzili przedstawiciele wytwórni 2020 w najnowszym poście.

Taco Hemingway wydaje nową wersję swojego drugiego albumu. To po jego premierze zaczął koncertować

Do przedsprzedaży wchodzi właśnie odświeżona wersja płyty Taco Hemingwaya pt. "Trójkąt warszawski", która ukazała się 19 grudnia 2014 roku, a teraz powstał jej remaster.

"To bogate wydanie to nie tylko ukłon w stronę zagorzałych fanów rapera, ale również tych, który dopiero po latach odkrywają wielowymiarową twórczość artysty. To bowiem nie tylko gruntownie odświeżone brzmienie kultowego debiutu Taco, ale również kilka ważnych dodatków" – dodano.