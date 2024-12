Świętego Mikołaja zawdzięczamy Coca-Coli?

Wiele osób nie ma pojęcia, że reklama Coca-Coli z 1931 roku odegrała kluczową rolę w ukształtowaniu współczesnego, powszechnie rozpoznawalnego wizerunku św. Mikołaja. Stworzona przez ilustratora Haddona Sundbloma, kampania ta przedstawiała Mikołaja jako pogodnego, pulchnego starszego mężczyznę w czerwonym stroju, z bujną białą brodą. To co dziś jest oczywiste, przed kampanią nie było ujednolicone.

W tradycji europejskiej przedstawiano go jako poważniejszą, bardziej ascetyczną postać biskupa w liturgicznych szatach. W Ameryce, za sprawą kultury popularnej XIX wieku, Mikołaj zyskiwał już bardziej radosny wygląd (m.in. w wierszu „A Visit from St. Nicholas” z 1823 roku).

Jednak to reklamy Coca-Coli nadały mu ostatecznie wesoły i ciepły charakter, łącząc go na stałe z czerwono-białym kolorystycznym schematem – barwami zgodnymi z marką napoju. Ale cofnijmy się w czasie jeszcze dalej – do zupełnie innego napoju.