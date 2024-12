Święta to czas, który idealnie sprzyja oglądaniu filmów – zwłaszcza tych, które wprowadzają w magiczny, pełen ciepła nastrój, rozbawiają, wzruszają i skłaniają do myślenia. W naszym rankingu znajdziecie dziesięć najlepszych świątecznych tytułów wszech czasów według ocen widzów z całego świata. Są tu zarówno klasyki, które od lat towarzyszą rodzinom przy wigilijnych stołach, jak i nowsze produkcje, które już zdążyły zdobyć serca widzów. Oglądaliście je wszystkie?

Widzowie wybrali swoje ulubione filmy świateczne Fot. Kadr z "Cudu na 34. ulicy" i "To właśnie miłość"

Najlepsze filmy świąteczne wszech czasów

W naszym zestawieniu znalazły się filmy świąteczne, które zostały ocenione najwyżej przez użytkowników IMDb, najpopularniejszego serwisu filmowego na świecie (oceny są z 11 grudnia). Jedyne kryterium to ponad 50 tysięcy ocen. Dodatkowo podajemy też procentową ocenę krytyków z agregatora Rotten Tomatoes oraz widzów z polskiego serwisu Filmweb. Oto dziesięć najlepszych filmów świątecznych według widzów.

10. To właśnie miłość (2003)

Ocena widzów na IMDb: 7,6/10 Ocena polskich widzów na Filmwebie: 7,6/10 Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 64 proc. Obejrzysz na: Netflix

Fot. Kadr z "To właśnie miłość"

Kultowa brytyjska komedia romantyczna, która stała się nieodłącznym elementem świątecznej tradycji filmowej. Film Richarda Curtisa opowiada kilka splatających się historii o miłości, wierności i stracie; dał nam też niezapomniane role gwiazd wyspiarskiego kina: Hugh Granta jako tańczącego premiera, Emmy Thompson w poruszającej scenie z "Both Sides Now" Joni Mitchell czy Alana Rickmana jako nielojalnego męża.

"To właśnie miłość" jest pełne humoru, wzruszeń i dobrze zbalansowanych emocji. Nie jest to tylko cukierkowa opowieść, ale również, w typowo brytyjskim stylu, słodko-gorzka – porusza bowiem również trudne tematy, takie jak niespełniona miłość czy żałoba. Choć film nieco się zestarzał i nie jest dziś do końca poprawny, to jest idealną świąteczną komedią romantyczną, której nie pobije żadne z bożonarodzeniowych romansideł Netfliksa.

9. Kevin sam w domu (1990)

Ocena widzów na IMDb: 7,7/10 Ocena polskich widzów na Filmwebie: 7,1/10 Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 66 proc. Obejrzysz na: Disney Plus

Fot. Kadr z "Kevina samego w domu"

Ten klasyk lat 90. jest nie tylko jednym z najpopularniejszych filmów świątecznych, ale i kultową komedią wszech czasów. Kevin McCallister, 8-letni chłopiec, przypadkowo zostaje sam w domu, kiedy jego rodzina wyjeżdża na świąteczne wakacje. Jak się okazuje, bycie samemu to nie tylko frajda, ale też prawdziwe wyzwanie, zwłaszcza gdy domem zaczynają interesować się niezdarni rabusie – Harry i Marv.

W roli Kevina błyszczy Macaulay Culkin, a absurdalne pułapki zastawiane na złoczyńców rozbawiają do łez nawet po latach (albo mocno niepokoją...). Mimo sadystycznych wstawek "Kevin sam w domu" ma w sobie pełno humoru, ciepła i świątecznego uroku oraz kultową muzykę Johna Williamsa. Bez tego filmu w telewizji nie ma świat.

8. Opowieść wigilijna Muppetów (1992)

Ocena widzów na IMDb: 7,8/10 Ocena polskich widzów na Filmwebie: Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: Obejrzysz na: Disney Plus

Fot. Kadr z "Opowieści wigilijnej Muppetów"

Czy Charles Dickens mógł przewidzieć, że jego ponadczasowa historia o przemianie Ebenezera Scrooge'a zostanie opowiedziana przez... Muppety? W tej oryginalnej (i nieco dziwacznej, ale w dobrym tego słowa znaczeniu) adaptacji "Opowieści wigilijnej" znajdziemy klasyczny morał i świąteczną magię, ale w humorystycznym wydaniu.

Michael Caine wciela się w rolę zgorzkniałego skąpca Ebenezera Scrooge'a, a towarzyszą mu dobrze znane postacie, takie jak Kermit Żaba czy Miss Piggy. Film łączy elementy musicalu, animacji i aktorstwa na żywo, a adaptacja w pełni oddaje duchowe i moralne przesłanie oryginału, co czyni "Opowieść wigilijną Muppetów" idealnym wyborem na świąteczny wieczór dla całej rodziny.

7. Cud na 34. ulicy (1947)

Ocena widzów na IMDb: 7,9/10 Ocena polskich widzów na Filmwebie: 7,6/10 Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 96 proc. Obejrzysz na: Disney Plus

Fot. Kadr z "Cudu na 34. ulicy"

"Cud na 34. ulicy" to prawdziwy hołd dla magii świąt i wiary w cuda. Historia opowiada o Krissie Kringle'u (Edmund Gwenn), sympatycznym staruszku, który twierdzi że jest prawdziwym Świętym Mikołajem. Wraz z początkującym prawnikiem postanawia sprawić, by samotna matka i jej córeczka uwierzyły w świąteczną magię.

Ten przepiękny film łączy ciepło, humor i odrobinę refleksji nad ludzką wiarą w dobro. "Cud na 34. ulicy" zdobył trzy Oscary (w tym za najlepszy scenariusz i rolę Gwenna, który uznawany jest za jednego z najlepszych Świętych Mikołajów w historii kina) i pozostaje ponadczasowym świątecznym klasykiem. Jego przesłanie o znaczeniu marzeń i dobroci jest aktualne niezależnie od epoki.

6. Prezent pod choinkę (1983)

Ocena widzów na IMDb: 7,9/10 Ocena polskich widzów na Filmwebie: 6,7 Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 96 proc. Obejrzysz na: Prime Video (do wypożyczenia)

Fot. Kadr z "Prezentu pod choinkę"

"Prezent pod choinkę" ("A Christmas Story") opowiada o Ralphiem Parkerze (Peter Billingsley), chłopcu dorastającym w latach 40. XX wieku, który marzy o dość zaskakującym i kontrowersyjnym świątecznym prezencie: karabinie Red Ryder BB Gun. Na szczęście sprzeciwiają się rodzice, nauczyciele i sam Święty Mikołaj, ale Ralphie jest nieugięty.

Ta sympatyczna filmowa historia, pełna humoru i wspomnień z dzieciństwa, ukazuje codzienność rodziny Parkerów oraz absurdalne sytuacje, jakie przydarzają się bohaterowi w okresie świątecznym. "Prezent pod choinkę" stał się symbolem amerykańskiego Bożego Narodzenia, a jego urok i uniwersalność sprawiają, że to pozycja ponadczasowa dla widzów w każdym wieku.

5. Przesilenie zimowe (2023)

Ocena widzów na IMDb: 8,2/10 Ocena polskich widzów na Filmwebie: 7,7/10 Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 97 proc. Obejrzysz na: SkyShowtime

Fot. Kadr z "Przesilenia zimowego"

"Przesilenie zimowe" to najnowszy film w tym zestawieniu: kameralna perełka Alexandra Payne'a miała premierę w 2023 roku, a w Polsce zaledwie na początku 2024 roku. Jego wysoka pozycja na liście jednak naprawdę cieszy – to zupełnie inna propozycja od pozostałych świątecznych ulubienców widzów, ale naprawdę znakomita.

"The Holdovers" opowiada o nielubianym nauczycielu (Paul Giamatti), który zostaje w prestiżowej szkole dla chłopców podczas przerwy świątecznej, by opiekować się garstką uczniów. Wśród nich jest problematyczny Angus (Dominic Sessa), a całej grupie towarzyszy Mary (nagrodzona Oscarem Da'Vine Joy Randolph), szkolna kucharka, która niedawno straciła syna.

To słodko-gorzka opowieść, w której nie brakuje ciętego humoru, i wzruszeń. Nominowane do pięciu Oscarów "Przesilenie zimowe" pokazuje, że święta nie dla wszystkich są radosnym czasem i udowadnia, że nawet w najmniej sprzyjających okolicznościach można odnaleźć ciepło i zrozumienie. Relacje międzyludzkie, małe gesty i siła wspólnoty – to one tworzą świąteczną (i nie tylko) magię.

4. Klaus (2019)

Ocena widzów na IMDb: 8,2/10 Ocena polskich widzów na Filmwebie: 8,1/10 Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 95 proc. Obejrzysz na: Netflix

Fot. Kadr z "Klausa"

Hiszpański "Klaus" to niezwykle oryginalna i wzruszająca animacja, która przedstawia własną genezę legendy świętego Mikołaja. Film śledzi losy Jespera, rozpieszczonego syna bogatego właściciela poczty, który zostaje zesłany do odległej i ponurej osady pod Kołem Podbiegunowym, by nauczyć się odpowiedzialności. Tam spotyka Klausa – samotnego, łagodnego rzemieślnika, który tworzy niezwykłe zabawki.

Ta niecodzienna przyjaźń zmienia nie tylko życie obu bohaterów, ale również całej społeczności miasteczka. Nominowany do Oscara "Klaus" łączy w sobie humor, pięknie zrealizowaną animację oraz poruszające przesłanie o sile życzliwości i hojności. To cudowny świąteczny film dla całej rodziny, ale w kilku scenach mogą przydać się chusteczki.

3. Szklana pułapka (1988)

Ocena widzów na IMDb: 8,2/10 Ocena polskich widzów na Filmwebie: 7,5 Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 94 proc. Obejrzysz na: Disney Plus

Fot. Kadr ze "Szklanej pułapki"

Nie ma świąt bez Johna McClane’a! Bruce Willis w roli nowojorskiego policjanta, który musi stawić czoła terrorystom w Nakatomi Plaza, to jeden z najbardziej nieoczywistych świątecznych bohaterów. Chociaż "Szklana pułapka" to przede wszystkim film akcji, jego akcja rozgrywa się podczas Bożego Narodzenia, dzięki czemu uważana jest za film świąteczny. I trudno z tym dyskutować.

Dynamika scen, nieustanne napięcie, kultowe dialogi ("yippee ki-yay!") i heroiczny Willis sprawiają, że to film absolutnie kultowy. Ten świąteczny akcyjniak zyskuje fanów w każdym pokoleniu i udowadnia, że czas świąt to nie tylko choinki, kolędy i romanse, ale też spektakularna walka dobra ze złem i... nieco przemocy.

2. Grinch: Świąt nie będzie (1966)

Ocena widzów na IMDb: 8,3/10 Ocena polskich widzów na Filmwebie: 7,1/10 Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 100 proc. Obejrzysz na: Prime Video (do wypożyczenia)

Fot. Kadr z "Grinch: Świąt nie będzie"

Kolejny klasyk. "Grinch: Świąt nie będzie" to animowana wersja słynnej książki Dr. Seussa o Grinchu , który próbuje zniszczyć Boże Narodzenie w Ktosiowie. Pełna uroku opowieść pokazuje, jak małe serce zielonego stwora rośnie pod wpływem magii świąt.

Niezapomniana narracja, prosta, ale chwytająca za serce fabuła i niezrównany klimat sprawiają, że ta adaptacja (a powstało ich już kilka) od dekad pozostaje ulubieńcem widzów. Grinch to więcej niż antybohater – to postać, która uczy o znaczeniu empatii i przemianie wewnętrznej. "Świąt nie będzie" to świąteczna lekcja życia, którą przyswoisz naprawdę szybko: film trwa tylko 26 minut.

1. To wspaniałe życie (1946)

Ocena widzów na IMDb: 8,6/10 Ocena polskich widzów na Filmwebie: 8,1/10 Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 94 proc. Obejrzysz na: Prime Video (do wypożyczenia)

Fot. Kadr z "To wspaniałe życie"

Pierwsze miejsce w rankingu najlepszych filmów świątecznych wszech czasów według widzów zajął jeden z klasyków amerykańskiego i światowego kina, który mimo upływu 75 lat od premiery nie traci na aktualności. Film Franka Capry jest niezwykle uniwersalny, a w okresie świątecznym stanowi wybór wręcz idealny.

"To wspaniałe życie" opowiada o tym, co naprawdę liczy się w życiu. W powojennej Ameryce George Bailey, mieszkaniec spokojnego Bedford Falls, zmaga się z problemami, które doprowadzają go do dramatycznej decyzji – w Wigilię planuje odebrać sobie życie. Na szczęście wkracza jego anioł stróż, który (razem z widzami) odkrywa burzliwe koleje losu George’a.

Choć to film świąteczny, a zakończenie można przewidzieć, nie odbiera to przyjemności z oglądania. To ciepła, wzruszająca i mądra opowieść, która przypomina o docenianiu tego, co mamy – zwłaszcza ludzi, którzy są blisko nas. Świąteczna perełka.