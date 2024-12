Ślotała zmarła bardzo młodo. Ludzie byli zaskoczeni i zastanawiali się, co się z nią działo. – Ewelinka zmarła na krwotok wewnętrzny. Co było przyczyną krwotoku, dokładnie nie wiem. Ona była u siebie w mieszkaniu i tam dostała krwotoku. Ja natychmiast wezwałam pogotowie, które zabrało ją do szpitala – mówiła "Faktowi" jej matka Wanda.