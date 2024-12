"Jako DEEZEE SP. Z O.O uprzejmie informujemy, że nasz S klep Internetowy DeeZee w dniu 31.12.2024 roku zostanie zamknięty . W związku z powyższym z przykrością wypowiadamy łączącą nas z Tobą umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną świadczonych za pośrednictwem naszego Sklepu Internetowego z zachowaniem czternastodniowego terminu wypowiedzenia. Tym samym łącząca nas umowa ulega rozwiązaniu z upływem dnia 31.12.2024 roku.".

DeeZee – koniec działalności online, ale nie koniec marki

Na pożegnanie DeeZee organizuje wielką wyprzedaż – rabaty sięgają nawet 70 proc. To ostatnia szansa, by uzupełnić garderobę w atrakcyjnych cenach. Promocja obowiązuje do 30 grudnia do godizny 10:00 przy zakupach za min. 99 zł.