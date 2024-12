Wiadomość do autora (opcjonalnie)

Pytamy seniorów o samotność w Święta. Odpowiedzi chwytają za serce

– Jestem sama w święta i jest to bardzo złe – mówi nam warszawska seniorka. Nie trzeba było długo szukać, by na ulicy usłyszeć podobne głosy. Zobacz sondę, w której Tomasz Golonko pyta osoby starsze o to, jak spędzają Wigilię.

Inne starsze osoby zapytane przez nas o samotność, mówią, że ma ona wiele wymiarów. – Święta spędzam z rodziną, ale mimo wszystko czuję się samotnie, bo zmarł mój mąż – dodaje inna pani.

Czy zapraszamy sąsiadów do wigilijnego stołu? – Tak. Moja sąsiadka spędzała z nami święta, bo była bez męża i dzieci – mówi nam seniorka.

Sonda jest elementem redakcyjnej akcji naTemat "Samotność seniora nie tylko od święta". Pokazujemy w niej, co osobom starszym ciąży najbardziej. Nie tylko przed świętami, ale przez cały rok. Samotność, bieda, choroby. To problemy, które mogą dotyczyć każdego z nas. Święta to dobry czas, żeby się zatrzymać i pomyśleć o innych. W ramach naszej akcji zorganizowaliśmy zrzutkę (tu link ) na pomoc seniorom – podopiecznym dwóch fundacji, które współpracowały z nami podczas akcji: Senior w Koronie i Kluboteka Dojrzałego Człowieka. Obie te organizacje przez cały rok pomagają osobom potrzebującym. Przeczytajcie nasze teksty i dołączcie do nas. Dobro wraca!

