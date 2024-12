"Najtrudniej jest bez wody, zwłaszcza w tym upale. Postawiliśmy cynkowe wiadro do zbierania deszczówki. Myślę, że za kilka dni zaczniemy mieć halucynacje z pragnienia, a może już się zaczęły. Myślę o wyjściu z okopu i szybkiej śmierci, bo dłużej tego nie zniosę. Przepraszam, mamo" – brzmi jedna z takich wiadomości, którą za tekstem Asiji Niesowajej cytuje Onet .

Rosyjski front w Ukrainie. Relacje żołnierzy

Inny żołnierz wspomina, że jego przyjaciel, żołnierz kontraktowy z Krasnojarska, został wysadzony granatem i stracił nogi. Przez kilka dni czołgał się za swoimi kolegami, a kiedy w końcu do nich dotarł, trafił ich dron.

"Według dowódcy nadleciał z wioski (...). Trafił nas mocno – bardzo mocno. Wygląda na to, że wszyscy mamy przeje****. Mam tylko nadzieję, że Bóg mi wybaczy, że zostawiłem mojego przyjaciela" – opowiadał ten Rosjanin.

Co ważne, także Ukraińcy mają problem na froncie. Więcej ukraińskich żołnierzy zdezerterowało w pierwszych 10 miesiącach 2024 roku niż w poprzednich dwóch latach razem wziętych, a prokuratorzy wszczęli 60 tys. spraw przeciwko żołnierzom za porzucenie swoich pozycji – takie dane podał niedawno wpływowy "Financial Times" .

Analitycy wojskowi cytowani w raporcie "FT" przypisali wzrost liczby dezercji niezdolności Ukrainy do rotacji wojsk i zapewnienia odpowiedniego odpoczynku, co prowadzi do wyczerpania, problemów ze zdrowiem psychicznym i rosnącej liczby ofiar. Jeden oficer z 123 Brygady ujawnił gazecie, że jego jednostka nie miała żadnej rotacji w ciągu trzech lat wojny.