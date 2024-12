Wtedy ten wywiad przeszedł bez większego echa, teraz zaś bije rekordy popularności. Romanowski zupełnie co innego mówił rok temu, co innego sam robi obecnie. Internauci bezlitośnie wypominają mu hipokryzję.

Wiele osób śmieje się, że gdy z jego dawnej wypowiedzi wytnie się nazwisko Tomasza Grodzkiego , słowa Romanowskiego zyskują niezwykle aktualny wymiar. A sam były już wiceminister robi dokładnie to, co wcześniej piętnował.

Tak jeszcze niedawno Romanowski mówił o kwestii uchylania immunitetu

– Oczywiście, każdy ma prawo do obrony, natomiast skoro prokuratura zdecydowała się skierować wniosek do Senatu ws. immunitetu Tomasza Grodzkiego, można domniemywać, że materiał dowodowy jest poważny, potwierdzający zarzuty, które – jak już niejednokrotnie słyszeliśmy w mediach – powinien rozstrzygnąć sąd – uważał wówczas były wiceszef MS.

– Dopóki będziemy bowiem mieli do czynienia z takimi działaniami jak obecnie – chowaniem się za immunitetem, oskarżaniem prokuratury, że jej działania są nieobiektywne, w sytuacji, gdy materiał dowodowy nie tylko w stosunku do senatora Grodzkiego, ale całej rzeszy innych lekarzy jest zebrany, to możemy naprawdę podejrzewać, że ci ludzie mają coś do ukrycia – mówił wtedy Romanowski.