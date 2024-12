Tak Polacy przejadają się w święta. Dane o liczbie kalorii mogą przerazić

Święta to na pewno czas, by cieszyć się jedzeniem, ale warto też słuchać swojego ciała i jeść tyle, ile naprawdę potrzebujesz, zamiast "na zapas". Jednak wielu Polaków zjada w tym okresie dużo więcej, niż zwykle. Specjaliści obliczyli, nawet ile to kalorii. Aby spalić jeden dzień obżarstwa, trzeba byłoby chodzić przez... 20 godzin.