Wiele osób chętnie uniknęłoby zakupów w Wigilię. Ale to wtedy można złapać najlepsze promocje na karpia, kupić choinkę za półdarmo. To też ostatnie okazja do kupienia świeżego pieczywa i wędlin oraz tego, czego kupić wcześniej zapomnieliśmy. Sprawdźmy, do której 24 grudnia będą otwarte sklepy.

Sprawdź, do której otwarte są sklepy w Wigilię Fot. Piotr Kamionka/REPORTER

Święta Bożego Narodzenia to czas rodzinnych spotkań, ale również nerwowych przygotowań. Często na ostatnią chwilę przypominamy sobie o brakujących składnikach do wigilijnych potraw lub zapomnianym prezencie. Dlatego wielu Polaków decyduje się na zakupy w Wigilię. Niestety, tego dnia sklepy są czynne krócej niż zwykle, co może być sporym problemem dla zapominalskich. Sprawdźmy, które sieci handlowe będą otwarte i do której godziny.

Wigilia w handlu – zasady otwarcia sklepów

Wigilia nie jest ustawowym dniem wolnym od pracy, jednak ze względu na świąteczny charakter tego dnia większość sklepów zamyka się wcześniej, by pracownicy mogli spędzić wieczór z rodziną. W Polsce zgodnie z przepisami praca w handlu po godzinie 14:00 w dniu 24 grudnia jest zakazana. Dlatego wszystkie markety i supermarkety kończą działalność przed tą godziną.

Niektóre sieci sklepów decydują się jednak na wydłużenie godzin otwarcia do ostatniej chwili, maksymalnie do 13:30. Inne z kolei, np. małe sklepy osiedlowe, mogą być otwarte nieco dłużej, jeśli obsługują je właściciele.

Godziny otwarcia popularnych sieci sklepów w Wigilię 2024:

Biedronka – czynna do godziny 13:00. Lidl – również do godziny 13:00. Żabka – większość punktów będzie otwarta od godziny 6:00 do 14:00, choć niektóre sklepy, w zależności od decyzji franczyzobiorców, mogą działać dłużej. Carrefour – sklepy tej sieci będą otwarte do godziny 13:00, jednak mniejsze placówki Carrefour Express mogą mieć wydłużone godziny pracy. Auchan – zakupy zrobimy do godziny 13:00. Kaufland – również do godziny 13:00. Netto – ta sieć wyłamuje się z ogólnej reguły i będzie otwarta nieco dłużej – do godziny 13:30. Dino – podobnie jak Netto, sklepy Dino będą czynne do godziny 13:30. Stacje benzynowe : całodobowe zakupy z ograniczeniami.

Jeśli zabraknie nam czegoś po godzinie 14:00, jedyną opcją pozostają stacje benzynowe. Warto jednak pamiętać, że całodobowo działać będą głównie sklepy na stacjach największych koncernów, takich jak Orlen, BP czy Shell. Małe, lokalne stacje paliw mogą być zamknięte już w Wigilię wieczorem.

Na stacjach znajdziemy podstawowe produkty spożywcze, drobne upominki, a czasami także świąteczne specjały, takie jak gotowe pierogi czy barszcz w butelkach. Oczywiście ceny są tam wyższe niż w marketach, ale w nagłych sytuacjach może to być jedyne rozwiązanie.

Jak zaplanować zakupy przed Bożym Narodzeniem, aby uniknąć stresu?

Aby uniknąć pośpiechu i nerwów, warto zaplanować zakupy wcześniej. Sklepy 23 grudnia będą otwarte w standardowych godzinach, więc to dobry moment, by zaopatrzyć się w ostatnie produkty.

W przypadku zakupów w Wigilię najlepiej wybrać się do sklepu rano, gdy kolejki są krótsze. W miarę zbliżania się godziny zamknięcia liczba klientów wzrasta, co może skutkować długim oczekiwaniem przy kasach.

Zakupy w Wigilię to zawsze wyścig z czasem. Większość dużych sieci, takich jak Biedronka, Lidl, Carrefour czy Auchan, zamknie swoje drzwi o godzinie 13:00. Nieco dłużej, bo do 13:30, będą działały sklepy Netto i Dino. Żabki mają bardziej elastyczne godziny otwarcia, jednak po godzinie 14:00 jedyną alternatywą pozostaną stacje benzynowe.

Planuj zakupy z wyprzedzeniem, by uniknąć świątecznego stresu i skupić się na tym, co najważniejsze – rodzinnych chwilach przy wigilijnym stole.

