Kiedy pojawi się pierwsza gwiazdka i dlaczego na nią czekamy?

Dlaczego oczekiwanie na pierwszą gwiazdkę jest tak ważne? Bo to właśnie ona wyznacza czas rozpoczęcia uroczystej kolacji, przypominając o głębokim duchowym znaczeniu świąt Bożego Narodzenia. Skąd jednak wziął się ten zwyczaj i co kryje się za tym magicznym momentem? Oczekiwanie na pierwszą gwiazdkę nawiązuje do opowieści biblijnej o narodzinach Jezusa Chrystusa. Według Ewangelii, na niebie ukazała się gwiazda, która wskazała Mędrcom ze Wschodu drogę do Betlejem, gdzie narodził się Zbawiciel.