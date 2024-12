Zapowiedział też wyznaczenie "czerwonych stref", czyli miejsc, gdzie zabudowa mieszkaniowa nie będzie tolerowana. To ma być jednak tylko jeden z kroków w budowie systemu przeciwpowodziowego, nie pierwszy zresztą.

Ze słów Kierwińskiego wynika, że najpierw do pracy wzięli się naukowcy.

– Jesteśmy też po spotkaniach ze środowiskiem naukowym w resorcie infrastruktury. Gdy te warianty zostaną dokładnie przepracowane od strony naukowej, eksperckiej, to zostaną poddane modelowaniu, które przeprowadzi IMGW – powiedział Kierwiński.

Kierwiński mocno o działaniach PiS

Nie jest to jedyne zadanie ministra Kierwińskiego. Już wcześniej mówił o konieczności poprawy zarządzania kryzysowego na szczeblu lokalnym .

Wówczas nasza redakcja rozmawiała na ten temat z gen. Ryszardem Grossetem , byłym zastępcą komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. To on w 1997 roku był koordynatorem akcji przeciwpowodziowej.

– Uchwalając ustawę o obronie ojczyzny, zlikwidowano w Polsce obronę cywilną. Zrobiono to w momencie, kiedy za naszą wschodnią granicą była już wojna. Gdyby człowiek nie miał świadomości, że to głupota, uznałby, że to sabotaż – powiedział nam wtedy Grosset.