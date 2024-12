NBP przemówił ludzkim głosem. Późną nocą zamieścił wymowny komunikat

Narodowy Bank Polski w poniedziałek 23 grudnia po godz. 22 niespodziewanie przyznał się do błędu. Zajęło mu to ponad rok. NBP przeprosił prof. Przemysława Litwiniuka z Rady Polityki Pieniężnej za wpis, w którym oskarżył go o "brutalne wzięcie udziału w kampanii wyborczej" oraz "całkowicie zmyśloną" wypowiedź. Chodziło o nagły spadek cen paliwa na Orlenie przed wyborami do Sejmu.