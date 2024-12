Narodziny Jezusa, które obchodzimy 25 grudnia, kryją w sobie więcej pytań niż odpowiedzi. W najnowszym śledztwie Biura Tajemnic Bartosz Migas wyrusza w fascynującą podróż w czasie, by odkryć, co naprawdę wiemy o miejscu, dacie i okolicznościach narodzin Jezusa Chrystusa.

W tradycji europejskiej i szeroko pojętych krajów zachodu, Święta Bożego Narodzenia obchodzone są w zimowych anturażu - szopki bożonarodzeniowe przykrywa biała pierzynka śniegu, a trzej królowie i pastuszkowie otaczają stajenkę, w której Maryja okrywa nowo narodzonego Jezusa , chroniąc go w tę zimową, grudniową noc.

Urodziny Jezusa są na tyle istotne, że moment ten dzieli całą historię świata na okres przed i po dacie jego narodzin. Gdyby zapytać przechodniów na jednym z wielu świątecznych jarmarków o datę i miejsce narodzin Jezusa, zapewne większość z nich odpowie bez wahania - Jezus urodził się w I roku naszej ery w Betlejem. Ale czy to rzeczywiście prawda?

Czy Betlejem to fakt, czy symbol? Jak historyczne źródła mierzą się z tradycją? I co to wszystko mówi o samym Jezusie jako postaci historycznej? Zapraszamy na materiał pełen faktów, hipotez i odkryć, które rzucą nowe światło na jedną z najbardziej znanych historii świata.