Donald Trump znów chce przejąć Grenlandię

Donald Trump powraca do tematu Grenlandii. Powołując na ambasadora w Kopenhadze wspólnika Elona Muska , Kena Howery'ego, podkreślił, że kontrola nad wyspą to "absolutna konieczność". – Dla bezpieczeństwa narodowego i wolności na całym świecie – argumentował prezydent elekt.

Grenlandia – zimny skarb Danii

Grenlandia, to największa wyspa świata, która, choć leży na terenie Ameryki Północnej, to formalnie należy do Danii, a od 1979 roku cieszy się autonomią. W 2009 roku mieszkańcy wyspy otrzymali prawo do samostanowienia, ale polityka zagraniczna i obronna pozostały pod kontrolą Kopenhagi.