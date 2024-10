Grenlandia była jednym z ostatnich miejsc, do których dotarcie nie było łatwe. Jedyne tamtejsze duże lotnisko znajduje się w Kangerlussuaq i jest pamiątką po bazie wojskowej USA . Jeszcze do listopada będzie to jedyne lotnisko w tym regionie, na którym mogą lądować duże samoloty odrzutowe. Nadciągają jednak wielkie zmiany, a wraz z nimi potencjalne tłumy turystów.

W stolicy Grenlandii otwierają duże lotnisko. To początek zmiany

Turystyka w Grenlandii rośnie z każdym rokiem. W 2023 roku tę autonomiczną część Danii odwiedziło 140 tys. osób, czyli o ok. 36 proc. więcej niż w 2022 roku. Jednak znaczna część z nich docierała na miejsce promami. Coraz większą popularnością cieszą się bowiem rejsy, które zawijają do różnych grenlandzkich portów. W poszczególnych miastach spędzają kilka godzin, po czym wracają na pokład i odpływają.

Grenlandia idzie dalej. Otworzy nie jedno, a trzy nowe lotniska

Jak informuje BBC , kolejne lotnisko jest budowane w Ilulissat, ok. 560 km na północ od Nuuk. Trzeci port ma powstać w Qaqartoq, największym mieści na południu Grenlandii. Zdaniem lokalnych władz będzie to nowe otwarcie dla tego regionu. Liczą oni, że od momentu otwarcia lotniska w stolicy wiele się tam zmieni.

Zadowoleni ze zmian wydają się być także mieszkańcy. – Byliśmy zamknięci na cały świat, a teraz się na niego otwieramy – przyznał w rozmowie z dziennikarzami jeden z ok. 18 tys. mieszkańców Nuuk. – To lotnisko dla nowoczesnej Grenlandii. Nie mogę się doczekać krótszej trasy do Kopenhagi, Islandii, a może do Londynu Heathrow, kto wie? – mówiła inna mieszkanka stolicy. Dodała też, że mimo dużej ekscytacji rozumie, że niektórzy nadal nie są zwolennikami otwarcia na masową turystykę.