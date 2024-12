Alerty IMGW w święta

Pogoda w pierwszy i drugi dzień świąt

Temperatura maksymalna ma osiągnąć do 6 st. Celsjusza na północy. Najzimniej będzie w rejonach podgórskich, gdzie termometry pokażą nawet – 2 st. C.

Najcieplej będzie za zachodzie, bo do 8 st. C. Natomiast na południowym wschodzie najchłodniej od – 2 st. C. do 0 st. C.