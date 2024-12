Ta wiadomość zasmuci Polaków. Oto nowa prognoza pogody na Wigilię i święta

Święta tuż, tuż. Wielu z nas już kończy przygotowania do Wigilii i Bożego Narodzenia. Co przyniesie w tych dniach pogoda? W tym momencie można przewidzieć to już prawie z całkowitą pewnością. Oto czy zasiądziemy do stołu, gdy za oknem będzie biało.