W pierwszy dzień świąt pobliżu miasta Aktau w Kazachstanie rozbił się samolot pasażerski. Należał on do azerbejdżańskich linii lotniczych Azerbaijan Airlines. Leciał z Baku (stolicy Azejberdżanu) do Groznego (Czeczenia, kontrolowana przez Rosję). W środku było w sumie 67 osób – 62 pasażerów i 5 członków załogi. Pod wieczór 25 grudnia zagraniczne media podawały, że katastrofę przeżyło zaledwie 29. z nich.