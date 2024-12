Jędraszewski nie wytrzymał w święta. Pieklił się o pieniądze na lekcje religii

Abp Marek Jędraszewski wykorzystał święta Bożego Narodzenia, by wyrazić swoje niezadowolenie z działań rządu Donalda Tuska. Hierarcha w specjalnym liście ostrzega wiernych i mówi wprost o "deprawacji moralnej", którą ma wprowadzać Koalicja 15 października. O co chodzi? O pieniądze na lekcje religii. Państwo zamiast dwóch godzin tygodniowo będzie finansować jedną. Biskupi nie mogą się z tym pogodzić. Do swoich portfeli jednak nie chcą sięgnąć.