W ostatnich miesiącach wokół religii działo się wiele. W Warszawie zapadła decyzja, że w urzędach nie będą wywieszane krzyże . Od początku września ograniczono także liczbę godzin lekcji religii . Zamiast dwa razy w tygodniu odbywa się ona raz, a ocena z tego przedmiotu nie jest wliczana do średniej.

To wszystko poruszyło abp. Marka Jędraszewskiego , który w liście na początek adwentu postanowił wspomnieć o tym, że działania władz są sprzeczne z "naszą narodową tradycją". Dodał też, że wprowadzenie obowiązkowych zajęć z edukacji seksualnej "będzie deprawowało umysły i sumienia już nawet małych dzieci".

Abp Marek Jędraszewski w liście na początek adwentu. Wspomniał o Janie Pawle II

W swoim liście skierowanym do wiernych metropolita krakowski wielokrotnie wspominał o tym, że 29 grudnia rozpocznie się kolejny Rok Jubileuszowy . W jego trakcie wierni będą mogli uzyskać odpust zupełny, czyli zmyć z siebie wszystkie dotychczasowe winy po spełnieniu konkretnych warunków.

Jednym z elementów obchodów tego wyjątkowego roku będzie wprowadzenie do katedr specjalnych krzyży. W przypadku Krakowa będzie to replika krzyża z Nowej Huty, którego robotnicy wraz z Karolem Wojtyłą bronili przed komunistami. Wspominając o tym elemencie obchodów, arcybiskup przywołał słowa Jana Pawła II , które padły w Zakopanem.

"Dziękujmy Bożej Opatrzności za to, że krzyż powrócił do szkół, urzędów publicznych i szpitali. Niech on tam pozostanie! Niech przypomina o naszej chrześcijańskiej godności i narodowej tożsamości, o tym, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy, i gdzie są nasze korzenie" – mówił wówczas papież. Zdaniem metropolity krakowskiego słowa Jana Pawła II pozostają aktualne także współcześnie.