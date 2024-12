Wiadomość do autora (opcjonalnie)

Ministerstwo Klimatu i Środowiska podjęło decyzję dotyczącą pelletu, a zasady już niedługo ulegną zaostrzeniu. Oto, co to oznacza dla Polaków.

MKiŚ zaostrza zasady dot. pelletu. Już niedługo ceny pójdą w górę. Fot. Piotr Kamionka/East News

Zmiany dotyczą jakości pelletu i brykietu, zarówno produkowanych w Polsce, jak i importowanych. Celem nowych przepisów jest ograniczenie stosowania paliw stałych z chemicznymi dodatkami oraz zapewnienie zgodności z rygorystycznymi normami ekologicznymi. W praktyce oznacza to, że nie będzie można ogrzewać domów pelletem lub brykietem, które nie będą spełniać nowych norm.

Nowe normy jakościowe MKiŚ dot. pelletu. Ceny pelletu wzrosną

Dla pelletu drzewnego do ogrzewania domów wprowadzono następujące wymagania:

Średnica: od 6 mm do 8 mm, długość: od 3,15 mm do 40 mm, Zawartość wilgoci: maksymalnie 10 proc. w stanie roboczym i 1,2 proc. w stanie suchym, Frakcja drobna: maksymalnie 1 proc, Minimalna wartość opałowa: 16,5 MJ/kg, Gęstość nasypowa: 600–750 kg/m sześć, Zawartość chemicznych dodatków: maksymalnie 2 proc, Zawartość azotu, siarki i chloru: odpowiednio do 0,30 proc., 0,04 proc. i 0,02 proc.

W przypadku brykietów drzewnych nowe normy obejmują:

Zawartość wilgoci: do 12 proc, Maksymalna zawartość popiołu: 3 proc. w stanie suchym, Minimalna wartość opałowa: 15,5 MJ/kg, Minimalna gęstość ziarna: 0,9 g/cm sześć, Ograniczenia dla azotu, siarki i chloru są identyczne, jak dla pelletów.

Eksperci ostrzegają, że nowe przepisy mogą doprowadzić do ograniczenia podaży pelletu na polskim rynku. W efekcie trzeba będzie kupować droższe produkty pochodzące z importu.

Rozporządzenie wejdzie w życie 14 dni po ogłoszeniu. Zatem zmiany mogą nastąpić wkrótce. W związku z tym właściciele urządzeń grzewczych powinni być gotowi na nowe przepisy oraz wyższe ceny opału.

Jak przygotować się na zmiany?

Jak informowaliśmy w naTemat.pl warto już teraz przygotować się na nadchodzące zmiany. Zaleca się, aby zwracać uwagę na jakość kupowanego pelletu. Warto szukać produktów oznaczonych certyfikatem ENplus, który gwarantuje wysoką wydajność i niższą emisję szkodliwych substancji.

Kolejnym krokiem jest regularna konserwacja pieca i kotła, co pomoże uniknąć problemów związanych z używaniem niskiej jakości paliwa. Ważne jest także śledzenie informacji o planowanych zmianach i przygotowanie się do ewentualnych dostosowań.

