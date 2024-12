Pellet to mniej popularny w Polsce rodzaj biopaliwa powstający z odpadów drzewnych i roślinnych. Ma formę granulatu, stąd niektórzy używają go jako naturalnego żwirku do kuwety dla kota lub klatki królika. Głównie stosuje się go jednak do spalania, bo jest wydajny i ekologiczny. Zasilane są nim elektrownie, ale służy też do ogrzewania domów jako alternatywa dla drewna czy węgla. Właśnie tę jego ostatnią funkcję omówimy w tym artykule.

Czym jest pellet i do czego służy? To nowoczesny rodzaj biopaliwa Fot. Pekka Sakki / East News

Pellet (ewentualnie pelet) wytwarzany jest najczęściej z trocin drzewnych, resztek roślinnych lub innych organicznych odpadów. Proces produkcji polega na sprasowaniu materiału w wysokiej temperaturze, co nadaje mu charakterystyczny kształt cylindrycznych granulek o średnicy kilku milimetrów.

Jaka jest efektywność pelletu?

Ma wysoką wartość opałową i niską wilgotność, dlatego używa się go często zamiast innych paliw. W porównaniu z ekogroszkiem jest droższy i mniej wydajny (do tego przejdziemy za chwilę), ale ekogroszek produkowany jest z węgla i wytwarza więcej zanieczyszczeń. Tak więc wybór zależy od naszego podejścia do ekologii i zasobności portfela.

Pellet ma wysoką wartość opałową, wynoszącą około 15–18 MJ/kg, co czyni go porównywalnym z węglem (za kolei ekogroszek ma 23–26 MJ/kg). Nowoczesne kotły na pellet mają sprawność przekraczającą 90 proc., co oznacza, że większość energii zawartej w paliwie jest przekształcana w ciepło. To sprawia, że ogrzewanie pelletem jest efektywne także pod kątem finansowym.

Jaka jest jego cena za tonę?

Koszt pelletu zależy od różnych czynników: jego jakości, rodzaju oraz tego, gdzie go kupujemy. Cena w Polsce waha się od około 1000 do ponad 2000 zł za tonę, przy czym wyższa cena dotyczy pelletu certyfikowanego, np. zgodnego z normą ENplus oraz materiału, z którego został wyprodukowany.

Np. pellet iglasty jest lepszy niż liściasty, a najgorszy ze słomy czy słonecznika. Jeśli mamy pecha, to możemy trafić na nieuczciwego sprzedawcę, który robi pellet... ze starych mebli. Zawarty w nim lakier może prowadzić do uszkodzenia pieca oraz oczywiście wytwarza zanieczyszczenia.

Cena pelletu może wydawać się wysoka w porównaniu do węgla, ale trzeba pamiętać, że jest bardziej wydajny, a nowoczesne piece zoptymalizowane do jego spalania mogą znacznie obniżyć koszty ogrzewania w dłuższym okresie. Ma też inne zalety: jest np. czystszy w użytkowaniu, no i bardziej ekologiczny. A skoro o tym mowa...

Czy pellet jest ekologiczny?

Pellet uznawany jest się za paliwo ekologiczne. Przede wszystkim dlatego, że pochodzi ze źródeł odnawialnych. Z założenia do jego produkcji nie wycina się drzew. Producenci używają np. resztek stolarskich z tartaków. Co nie znaczy, że niektórzy nie prowadzą wycinek. Co w teorii sprawia, że nie szkodzi środowisku?

Niska emisja CO₂ – podaje się, że podczas spalania pelletu powstaje tyle dwutlenku węgla, ile rośliny pochłonęły w czasie wzrostu. To sprawia, że proces jest neutralny pod względem emisji. Ograniczona ilość odpadów – popiół ze spalania pelletu można wykorzystać jako nawóz naturalny. Odnawialne źródło energii – pellet produkowany jest z biomasy (tzn. odpadów drzewnych i roślinnych), której zasoby można regularnie odnawiać (np. robiąc nowe nasadzenia).

W czym się pali pellet pali w domu?

Kupno samego pelletu to nie wszystko, bo gdzieś go trzeba przecież spalać. Niestety czeka nas spora inwestycja, bo kotły potrafią kosztować grubo ponad 10 tys. złotych. Kominki czy piece są tańsze i ich ceny zaczynają się od 5 tys. zł, ale nie ogrzejemy nimi całego domu.

Kotły na pellet – nowoczesne urządzenia grzewcze, które automatycznie podają paliwo (tj. pellet) do komory spalania. Piecyki na pellet – mniejsze urządzenia służące do dogrzewania pojedynczych pomieszczeń. Kominki na pellet – oprócz ogrzewania pomieszczenia pełnią także funkcję dekoracyjną.

Gdzie się kupuje pellet?

Tutaj nie ma większej filozofii. Pellet możemy kupić w różnych miejscach, w zależności od naszych potrzeb. Tzn. w markecie raczej nie będziemy go kupować na tony do kotła, ale do kominka. Gdzie więc szukać pelletu?

Sklepy budowlane – takich jak Leroy Merlin, Castorama czy Obi. Sklepy online – platformy sprzedażowe, takie jak Allegro czy OLX lub sklepy internetowe producentów. Hurtownie opałowe – oferują różne rodzaje pelletu w większych ilościach. Bezpośrednio u producentów – w tym wypadku możemy liczyć na zniżki, bo producent nie musi się dzielić z pośrednikami.

Czy pellet jest rakotwórczy?

Pellet sam w sobie nie jest rakotwórczy, bo to po prostu sprasowane rośliny (chyba, że ktoś nas oszukał, o czym była mowa wcześniej). Przy spalaniu, jak to drewno, wytwarza zanieczyszczenia, ale w mniejszej ilości niż przy robieniu tego w tradycyjny sposób.

– Badania pokazują, że spalanie pelletu w nowoczesnych kotłach klasy EkoProjekt z buforem ciepła emituje niewiele zanieczyszczeń do powietrza i jest bez wątpienia dużo lepszą alternatywą ogrzewania domu niż tradycyjny "kopciuch" czy kominek. Niemniej nie jest tak, że nawet nowoczesny kocioł pelletowy jest całkowicie bezemisyjny – tłumaczy Piotr Siergiej z Polskiego Alarmu Smogowego.

Problemy mogą też pojawiać się w przypadku jego nieprawidłowego spalania w urządzeniach niskiej jakości lub takich, które są zanieczyszczone. Mogą powstawać wtedy powstawać szkodliwe substancje, w tym pyły czy związki chemiczne, które są niebezpieczne dla zdrowia. Dlatego tak ważne jest używanie certyfikowanego pelletu i sprzętu od sprawdzonego producenta.

Jakie ogólnie pellet ma wady i zalety?

Zalety:

Jest ekologiczny i odnawialny. Ma wysoką efektywność grzewczą. Ma niski poziom emisji szkodliwych substancji. Łatwo go przechować i transportować dzięki zwartej formie granulatu. Możliwość automatycznego dozowania w kotłach na pellet.

Wady:

Wysokie koszty początkowe: przede wszystkim kupno odpowiedniego urządzenia. Konieczność posiadania miejsca na magazynowanie większych ilości pelletu. Ryzyko zakupu produktu niskiej jakości, co obniża efektywność spalania. Potrzeba regularnego czyszczenia urządzeń grzewczych.

Pellet to nowoczesne, ekologiczne i efektywne paliwo, które w ostatnich latach zyskuje na popularności jako alternatywa dla klasycznych źródeł ciepła. Pomimo kilku wad, jego zalety czynią go atrakcyjnym wyborem. Zwłaszcza dla osób, którym zależy na środowisku i komforcie użytkowania.