W kinie nie brakuje kultowych sylwestrowych scen Kadry z filmów "Dziennik Bridget Jones" i "Kiedy Harry poznał Sally"

1. Kiedy Harry poznał Sally (1989)

Fot. Kadr z "Kiedy Harry poznał Sally"

Obejrzysz na: Max

Zaczynamy od kultowej sylwestrowej sceny – kluczowy moment w "Kiedy Harry poznał Sally" rozgrywa się właśnie na noworocznym przyjęciu. Harry (Billy Crystal) i Sally (Meg Ryan), po 12 latach skomplikowanej przyjaźni, wreszcie uświadamiają sobie, co naprawdę do siebie czują. Harry, który początkowo ucieka, wraca na imprezę, by wyznać Sally miłość – w swoim stylu, zabawnie i szczerze. To jeden z najbardziej ikonicznych sylwestrowych momentów w historii kina, z idealnym zakończeniem w rytmie "Auld Lang Syne".

2. Tragedia "Posejdona" (1972)

Fot. Kadr z "Tragedii 'Posejdona'"

Obejrzysz na: Prime Video (wypożyczenie)

Tym razem sylwester w wydaniu... katastroficznym. Gdy pasażerowie luksusowego statku pasażerskiego Posejdon witają w szampańskim nastroju Nowy Rok, potężna fala tsunami wywraca ich świat do góry nogami. Dosłownie, bo statek zostaje wywrócony do góry dnem. Sylwester to tutaj początek walki o przetrwanie, a blichtr i elegancja przyjęcia ustępują miejsca chaosowi i dramatowi. "Tragedia Posejdona" to (niepokojące) przypomnienie, że życie potrafi odmienić się w mgnieniu oka.

3. Sylwester w Nowym Jorku (2011)

Fot. Kadr z filmu "Sylwester w Nowym Jorku"

Obejrzysz na: Prime Video

"Sylwester w Nowym Jorku" (środkowa część trylogii Garry'ego Marshalla, która plasuje się między "Walentynkami" a "Dniem Matki") to jedyny na tej liście tytuł, który w całości dzieje się w sylwestra. To kalejdoskop historii w stylu "To właśnie miłość" – od romantycznych po zabawne i wzruszające, a centralnym punktem jest nowojorski Times Square, ze słynną opadającą kulą jako symbolem odliczania do Nowego Roku. Czy to dobry film? Nie, ale jest sympatycznie i noworocznie, a do tego mamy plejadę gwiazd (Halle Berry, Jon Bon Jovi, Robert De Niro, Sarah Jessica Parker, Michelle Pfeiffer...).

4. Dziennik Bridget Jones (2001)

Obejrzysz na: CDA Premium

"Dziennik Bridget Jones" chyba najbardziej realistycznie oddaje sylwestra, który nie zawsze jest udany i radosny. Wspominamy porażki z zeszłego roku i postanawiamy, że ten nadchodzący będzie lepszy, co wcale nie zawsze wychodzi. Kultowa komedia z Renée Zellweger idealnie oddaje ten entuzjastyczno-melancholijny vibe (mimo że technicznie rzecz biorąc, dzieje się w Nowy Rok).

Singielka Bridget, z kieliszkiem wina w ręce, spędza wieczór na noworocznym przyjęciu rodziców, gdzie po raz pierwszy poznaje Marka Darcy’ego – ubranego w legendarny kiczowaty sweter z reniferem. Ich pierwsze spotkanie to kompletna katastrofa: ona popełnia gafę za gafą, a on wygląda, jakby chciał się schować pod ziemię. Później widzimy już Jones w piżamie, zalegającą na kanapie i oglądającą powtórki "Frasiera". Następnego dnia zaczyna swój słynny dziennik i zapisuje serię noworocznych postanowień i cóż, pójdzie jej różnie.

Jednak mimo że 12 miesięcy później Bridget nie wykreśli ze swojej listy zbyt wielu punktów, to... przynajmniej próbowała. I wcale nie może mówić o kolejnym nieudanym roku, bo zakończy go właśnie z Markiem Darcym, dzięki czemy dostaliśmy jedną z najsłodszych i najbardziej romantycznych sylwestrowych scen. "Dziennik Bridget Jones" to przypomnienie, że nowe początki są możliwe, nawet jeśli zaczynają się od małych katastrof, a postanowień noworocznych nie trzeba traktować zbyt poważnie.

5. Bezsenność w Seattle (1993)

Fot. Kadr z "Bezsenności w Seattle"

Obejrzysz na: Netflix

Kultowa "Bezsenność w Seattle" z Meg Ryan i Tom Hanksem była zainspirowana "Niezapomnianym romansem", filmem z 1957 roku, którego kluczowa scena dzieje się w sylwestra. Ale we współczesnej wersji 31 grudnia też odgrywa ważną rolę. To wtedy Sam, pogrążony w żałobie wdowiec i samotny ojciec, wyobraża sobie ostatnie spotkanie ze swoją zmarłą żoną, zanim w końcu będzie mógł ruszyć dalej i odnaleźć miłość, na jaką zasługuje. W końcu nowe początki potrafią być słodko-gorzkie.

6. Cztery pokoje (1995)

Fot. Kadr z "Czterech pokoi"

Obejrzysz na: Canal+ (wypożyczenie)

Akcja "Czterech pokoi", czteroczęściowej antologii czarnej komedii wyreżyserowanej przez Quentina Tarantino, Allison Anders, Alexandre’a Rockwella i Roberta Rodrigueza, rozgrywa się w ekscentrycznym hotelu podczas sylwestrowej nocy. W roli głównej występuje Tim Roth jako boy hotelowy, który zmaga się z absurdalnymi sytuacjami – są wiedźmy, niesforne dzieci i niebezpieczny zakład. Ten nietypowy film (w jego obsadzie są m.in. Antonio Banderas i Madonna, ale również Tarantino) świetnie oddaje dziką energię i chaos ostatniej nocy w roku. Jest zabawnie, dziwacznie i bardzo nieprzewidywalnie.

7. Nić widmo (2017)

Fot. Kadr z "Nici widmo"

Obejrzysz na: Max

Jedna z najpiękniejszych sylwestrowych scen w kinie pojawiła się w nagrodzonym Oscarem, wysmakowanym i nieco niepokojącym filmie "Nić widmo" Paula Thomasa Andersona. Sylwester jest tutaj wyjątkowo realistyczny: jedna osoba w związku chce spędzić wieczór na tańcach, druga woli zostać w domu. Dochodzi do kłótni, dramatycznego wyjścia, mnóstwa wzajemnych wyrzutów, aż w końcu para się godzi.

Koniec roku zazwyczaj kojarzy się też z postanowieniami i nadzieją na zmiany, jednak nie tutaj. Przełomowa (przepięknie nakręcona) scena, która rozgrywa się podczas wystawnego balu noworocznego w Londynie lat 50. stawia sprawę jasno: projektant mody Reynolds Woodcock (Daniel Day-Lewis) i jego muza Alma (Vicky Krieps) nie zamierzają niczego zmieniać. Wręcz przeciwnie, zanurzają się głębiej w swój toksyczny (dosłownie) związek.

8. Pogromcy duchów II (1989)

Fot. Kadr z "Pogromców duchów II"

Obejrzysz na: Max

Sylwester w "Pogromcach duchów II" to nie tylko fajerwerki, ale i... ożywiona Statua Wolności, która maszeruje przez Nowy Jork, by pomóc pokonać złowrogiego ducha Vigo. Wszystko to dzieje się, gdy zegar wybija północ. To połączenie humoru, nostalgii i akcji z lat 80., gdzie nawet noworoczne odliczanie staje się elementem epickiego starcia dobra ze złem. Jasne, w prawdziwym życiu sylwester nie wymazuje wszystkiego, co najgorsze, ale w końcu to familijne science-fiction... Można pomarzyć.

9. Garsoniera (1960)

Fot. Kadr z "Garsoniery"

Obejrzysz na: CHILI, iTunes Store

Nagrodzona pięcioma Oscarami "Garsoniera", klasyczna komedia romantyczna z Jackiem Lemmonem i Shirley MacLaine, opowiada o pracowniku firmy, który pożycza swoim przełożonym mieszkanie do schadzek z kochankami.

Doskonały film poświąteczny – najfajniejsze sceny między bohaterami, Fran i Calvinem, dzieją się między Bożym Narodzeniem a sylwestrem. Ostatnia noc w roku staje się okazją do zamknięcia starych rozdziałów i otwarcia się na nowe – w najbardziej romantycznym i uroczym stylu. Zamiast wielkich fajerwerków, mamy kameralną rozmowę i wyznanie miłości, które zapada w pamięć.

10. Czas na miłość (2013)

Fot. Kadr z "Czas na miłość"

Obejrzysz na: Max

"Czas na miłość" Richarda Curtisa, komedia romantyczna, która wcale nie jest typową komedią romantyczną, zaczyna się właśnie w sylwestra. 21-letni Tim (Domhall Glesson) zaliczy kompletną wtopę z dziewczyną, która mu się podoba. Kiedy dowiaduje się od swojego ojca (Billy Nighy), że mężczyźni w ich rodzinie mogą podróżować w czasie, jeszcze raz wraca do katastrofalnego 31 grudnia i wszystko naprawia. Szkoda, że to tylko film, a w prawdziwym życiu nie ma poprawek.

Specjalne wyróżnienie: "Ojciec chrzestny II" (1974)

Obejrzysz na: SkyShowtime

"Ojciec chrzestny II" średnio pasuje do sylwestrowego klimatu, ale arcydzieła Francisa Forda Coppoli nie mogło tutaj zabraknąć – w końcu jedna z najbardziej kultowych scen dzieje się właśnie 31 grudnia.

Podczas hucznego przyjęcia na Kubie Michael Corleone nagle uświadamia sobie, że to jego brat Fredo próbował zorganizować zamach na jego życie. W pewnym momencie łapie Fredo za głowę, całuje go w usta i wypowiada słynne słowa: "Wiedziałem, że to ty, Fredo. Złamałeś mi serce". Konsekwencje tego momentu będą naprawdę poważne. Tak poważne, że Al Pacino... rapuje nawet o tym w koszmarnym filmie z 2011 roku, czyli "Jacku i Jill" z Adamem Sandlerem.

