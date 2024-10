Wiadomość do autora (opcjonalnie)

Od czego zacząć zmianę swojego życia? Niegłupim pomysłem jest... obejrzenie filmu. Niby nic to realnie nie zmieni, ale dobry tytuł ma szansę cię zainspirować i dać ci sporo odwagi, aby pójść śladem bohaterki i też rozpocząć wielkie życiowe "przemeblowanie". Wybraliśmy osiem filmów o kobietach w różnym wieku, które zmotywują cię do obrania nowej, wymarzonej drogi. Albo przynajmniej rozpoczęcia poszukiwań, jak ta droga powinna wyglądać.

Niektóre filmy potrafią zmotywować do zmiany życia Fot. Kadr z filmów "Dzika droga" i "Julie i Julia" // Canva

Uwaga, większość tych motywujących filmów dla kobiet to prawdziwe historie. Kolejność – całkowicie przypadkowa.

1. Julie i Julia (2009)

Fot. Kadr z "Julie i "Julia"

"Julie i Julia" to jeden z wielu na tej liście filmów opartych na prawdziwej historii, tym razem na książce Julie Powell. Niespełniona pisarka, która ma już dość pracy w biurze, postanawia rozpocząć wielki projekt gotowania: w rok chce przyrządzić danie z każdego przepisu ze słynnej książki kucharskiej Julii Child, ikony amerykańskich kulinariów. Przepisów jest aż 524, a Julie wszystko opisuje na swoim blogu.

Jednak, jak sam tytuł wskazuje, film Nory Ephron jest nie tylko o Julie (Amy Adams): jednocześnie poznajemy historię samej Julii (Meryl Streep), która w latach 50. XX wieku również próbowała odnaleźć swoje powołanie. "Julie i Julia" jest więc opowieścią o dwóch kobietach, które – mimo różnych czasów i wyzwań – odnajdują radość i spełnienie w swojej pasji do gotowania.

Co można wynieść z seansu (oprócz wielkiego głodu, bo przepisy Child są naprawdę kuszące)? Julie pokazuje, że nawet najnudniejsze życie można urozmaicić, jeśli tylko znajdziesz coś, co cię kręci. Motywuje, by poszukiwać pasji, nawet jeśli na początku nie wiesz, dokąd cię zaprowadzi. A Julie zaprowadziła do ogromnego sukcesu, którego zupełnie się nie spodziewała.

Z kolei historia Julii Child udowadnia, że sukces może przyjść w każdym wieku, a kluczem jest wytrwałość i miłość do tego, co się robi. To przypomnienie, że nigdy nie jest za późno na zmiany, chociaż trzeba mieć świadomość, że wcale nie musi być łatwo. Ale w ostatecznym rozrachunku – warto.

2. Pod słońcem Toskanii (2003)

Fot. Kadr z "Pod słońcem Toskanii"

Frances (Diane Lane) jest pisarką i ma idealnego męża... do czasu, gdy ten ją zdradza. Para się rozstaje, a rozwód jest dla bohaterki dość traumatyczny. Jest załamana, ale ostatecznie postanawia wyjechać z San Francisco do Toskanii, w której kupuje starą, zrujnowaną willę. Ma nadzieję, że jej życie rozpocznie się na nowo.

Film na podstawie autobiograficznej książki Frances Mayes pokazuje, że nawet największe życiowe katastrofy mogą być początkiem czegoś nowego i pięknego, mimo że zupełnie się tak nie wydaje. Przypomina też, że zmiany, nawet jeśli są przerażające, mogą przynieść dużo dobrego i całkiem nowe życiowe możliwości.

"Pod słońcem Toskanii" jest więc idealną filmową pozycją dla każdej kobiety, która potrzebuje inspiracji do tego, by zaryzykować, podjąć niekonwencjonalną decyzję i zaufać, że życie zaskoczy ją w najlepszy możliwy sposób.

3. Erin Brockovich (2000)

Fot. Kadr z "Erin Brockovich"

Erin Brockovich (nagrodzona Oscarem Julia Roberts) jest w oczach wielu osób życiowym przegrywem. Dwukrotna rozwódka, samotna matka trójki dzieci, bez wykształcenia i doświadczenia zawodowego, kuse stroje, cięty język. Erin nie mieści się w wizerunku "porządnej kobiety" i mało kto traktuje ją poważnie. Mało kto chce ją też zatrudnić.

Erin jest jednak zdesperowana, aby znaleźć pracę, bo przecież musi utrzymać swoje dzieci i siebie. Szansę daje jej – bo nie ma żadnego wyjścia – prawnik w średnim wieku (Albert Finney), który zatrudnia bohaterkę w swojej kancelarii. Kiedy Erin odkrywa, że wielka korporacja zanieczyszcza wodę w małym miasteczku, postanawia wypowiedzieć jej wojnę, mimo że przecież nie jest prawniczką. Ale nie zamierza ustąpić.

Oparty na faktach (chociaż historia prawdziwej Brockovich jest nieco mroczniejsza) film Stevena Soderbergha daje odwagę i motywuje do zmian. Nieważne, kim jesteś i za kogo uważa cię świat – jeśli jesteś zdeterminowana, dasz sobie radę. Wystarczy się nie poddawać, co jest wyświechtane, ale... taka prawda.

4. Jedz, módl się, kochaj (2010)

Fot. Kadr z "Jedz, módl się, kochaj"

I znowu Julia Roberts. Głośny film "Jedz, módl się, kochaj" na podstawie autobiograficznej książki Elizabeth Gilbert, to autobiograficzna historia autorki, która po rozwodzie wyrusza w podróż do Włoch, Indii i na Bali, by odnaleźć swoją zagubioną tożsamość i w końcu poczuć się w dobrze w swoim życiu. Każdy z etapów podróży uczy ją czegoś nowego, a znajdzie miejsce na miłość i na duchowość, i miłość. I oczywiście na jedzenie.

Można lubić takie klimaty lub nie, ale "Jedz, módl się, kochaj" to doskonała inspiracja dla wszystkich kobiet, które czują, że utknęły w życiowym marazmie i nic lepszego ich już nie czeka. Liz przypomina, że zmiany są możliwe w każdym momencie życia, a podróż, zarówno ta fizyczna, jak i duchowa, może prowadzić do pełniejszego zrozumienia siebie i odkrycia, co czyni nas szczęśliwymi.

Jasne, szukanie własnego szczęścia może trochę potrwać, ale ostatecznie warto. Plus sama podróż też nie musi być najgorsza, chociaż oczywiście niekoniecznie musimy wyjeżdżać na Bali. Odkrywać siebie na nowo można na różne sposoby i niekoniecznie "na bogato".

5. Nigdy w życiu (2004)

Fot. Kadr z "Nigdy w życiu"

Tej kultowej polskiej komedii romantycznej nie mogło tutaj zabraknąć. Judyta (grana przez Danutę Stenkę) to kobieta w średnim wieku, która po zdradzie męża postanawia rozpocząć swoje życie od nowa. Kupuje działkę, buduje dom i razem z nastoletnią córką próbuje zacząć wszystko od początku.

Mimo że "Nigdy w życiu" w reżyserii Ryszarda Zatorskiego wydaje się dziś trochę zbyt bajkowe, to jest to ciepła, pełna humoru opowieść o tym, że nawet po największych życiowych klęskach można odnaleźć szczęście, jeśli tylko znajdzie się w sobie siłę, aby stanąć na nogi. Nigdy nie jest za późno na nowe początki (i nową miłość), a złamane serce może stać się impulsem do zmian na lepsze.

To również film o kobiecej sile, samodzielności i tym, że warto walczyć o swoje marzenia, nawet jeśli droga do ich realizacji nie jest łatwa. Jeśli kiedykolwiek czułaś, że coś w twoim życiu się skończyło – ten film przypomni ci, że koniec jednej historii może być początkiem czegoś znacznie lepszego.

6. Cześć, na imię mam Doris (2015)

Fot. Kadr z "Cześć, mam na imię Doris"

Doris, bohaterka komediodramatu "Cześć, na imię mam Doris", jest ekscentryczną dla otoczenia singielką po sześćdziesiątce, która uwielbia kolorowe stroje i gromadzi w swoim zagraconym domu kolejne szpargały. Nieoczekiwanie kobieta zakochuje się w trzydziestoletnim koledze z pracy. Zauroczona mężczyzną Doris, która przez większość życia opiekowała się matką i zrezygnowała dla niej z własnych marzeń, postanawia wyjść ze strefy komfortu.

Pomimo krytyki bliskich Doris (Sally Field) zaczyna ubierać się w jeszcze bardziej pstrokate ubrania, chodzi na koncerty, pojawia się na okładce płyty popularnej kapeli i zakłada profil na Facebooku. Bierze też w swoje ręce uczucia do młodszego kolegi, bo wierzy, że wszystko w życiu jest możliwe.

Owszem, popełnia sporo błędów, a przed nią długa droga do pełnego uzdrowienia, ale bohaterka udowodnia, że wiek nie jest żadną przeszkodą, aby wyjść ze stagnacji i zacząć żyć pełną piersią. Nawet jeśli otoczenie patrzy na nas krzywo.

7. Dzika droga (2014)

Film z Reese Witherspoon z 2014 roku, oparty na autobiograficznej książce Cheryl Strayed "Dzika droga. Jak odnalazłam siebie", opowiada historię 26-letniej kobiety, której życie zupełnie się posypało (śmierć matki, rozwód, uzależnienia). Cheryl wyruszyła więc samotnie na 1700-kilometrową wędrówkę szlakiem Pacific Crest Trail, choć nie miała żadnego doświadczenia. Liczyła, że podróż pomoże jej wyzwolić się od przeszłości, odnaleźć spokój i wyprostować swoje życie.

"Dzika droga" Jean-Marca Vallée jest szczerym portretem kobiety w życiowym kryzysie, która postanawia podjąć walkę z własnymi ograniczeniami i demonami. Historia Strayd przypomina, że czasem trzeba uciec od wszystkiego, by odnaleźć siebie na nowo; pokazuje też, że nawet jeśli życie rozpada się na kawałki, można zacząć od nowa i powoli odbudowywać siebie.

A oprócz tego film inspiruje do tego, by mieć odwagę stawić czoła najtrudniejszym wyzwaniom i wierzyć, że na końcu tej drogi można odnaleźć spokój, odnowę i kontrolę nad własnym życiem.

8. Carol (2015)

Fot. Kadr z "Carol"

Czasem nie żyjemy zgodnie z naszymi pragnieniami, co uświadamiamy sobie dopiero po jakimś czasie, często w dojrzałym wieku. Odkrywa to także bohaterka filmu "Carol" (Cate Blanchett), ustatkowana mężatka, która niespodziewanie zakochuje się w młodszej Therese (Rooney Mara). W latach 50. XX wieku, czyli czasach, gdy ich związek był społecznie nieakceptowany, obie kobiety decydują się walczyć o swoje uczucia.

Theresa jest młoda i wolna, ale Carol ma do stracenia wszystko: córkę, dom, pieniądze, reputację. Postanawia jednak walczyć o własne szczęście i w końcu poczuć, że oddycha pełną piersią, a to oznacza ryzykowną, wielką życiową zmianę. Film Todda Haynesa pokazuje jednak, że czasem trzeba podjąć trudne decyzje, by być wiernym sobie i swojemu sercu. I w końcu żyć.