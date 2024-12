Królikowski o partnerce i córce

– Iza trafiła do szpitala parę dni wcześniej. Ja przyjeżdżałem do tego szpitala codziennie, tam wieczorem musiałem wychodzić i w końcu nadszedł ten dzień, kiedy to już wróciłem do domu ze szpitala, miałem się kłaść, wziąłem tabletki nasenne i szykowałem się już do spania, kiedy nagle dostałem sms-a o pierwszej lub drugiej w nocy, pod tytułem: Rodzę. I to był sygnał, że nici z tego spania, trzeba jechać do szpitala – mówił.