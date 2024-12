Marcin Romanowski w sobotę udzielił wywiadu Radiu Maryja . – Tak traktuję swoją misję tutaj nad Dunajem, żeby walczyć, oczywiście nie z polskim państwem, tylko z tymi, którzy to państwo obsiedli przez błędne, powiedzmy sobie szczerze – myślę, że wiele osób teraz żałuje – decyzje, które podjęły w czasie wyborów w październiku zeszłego roku. Ale musimy to po prostu naprawić – stwierdził w rozmowie z rozgłośnią były wiceszef MS.

Romanowski o ucieczce z Polski: Misja

Były wiceszef MS porównał przeszukanie w klasztorze do działań ukraińskich nacjonalistów z okresu II wojny światowej na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu.

– Teraz Bodnar z Kornelukiem kontynuują swoje wyssane z mlekiem matki tradycje, dokonują podobnych aktów bezprawia, czy Donald Tusk z jego z kolegami te tradycje bardziej "zachodnie". To, w mojej ocenie, obnaża pewne antykulturowe, antypolskie nastawienie obecnej koalicji rządzącej – przekonywał Romanowski.

– Nie przez przypadek, że ten spór związany z wyborem przyszłego prezydenta, to jest spór pomiędzy potomkami byłych ubeków a potomkami Armii Krajowej czy Narodowych Sił Zbrojnych – dodał.

Jest on też zdania, że "niestety w tym kontekście Polska wydaje się być podzielona". – Myślę, że po tym ekscesie, tego, mam nadzieję tylko jednego roku rządów Tuska, doprowadzimy do sytuacji, w której i to bezprawie, które się przez ten rok wydarzyło, zostanie rozliczone – wskazał.