Pogoda i warunki na drodze w niedzielę 29 grudnia. Ostrzeżenia IMGW

Najbardziej mglisty będzie niedzielny poranek i przedpołudnie. Ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) przed gęstą mgłą będą obowiązywać do godziny 10-12, ale lokalnie, głównie w centralnych i południowych regionach, mgła pozostanie z aż do wieczora. W północnej Polsce będzie też pochmurno, ale w ciągu dnia w innych częściach kraju pojawią się rozpogodzenia.

Pogoda na niedzielę: do 7 st. C i niekorzystne warunki biometeorologiczne, choć nie wszędzie

W ciągu dnia na północy Polski może padać, na pozostałym obszarze nie musimy obawiać się deszczu czy mżawki. Termometry w całym kraju wskażą od 1 st. C na południowym wschodzie do 5 C. na Pomorzu, ale w obszarach podgórskich Karpat termometry pokażą nawet 7 st. Wiatr będzie słaby do umiarkowanego, ale na północy porywisty.

We Wrocławiu prognozowana jest słoneczna aura po porannych mgłach, z temperaturą maksymalną wynoszącą 4 st. C. W Poznaniu dzień będzie pochmurny, choć pojawią się przejaśnienia, a termometry pokażą do 3 st. C. Z kolei w Trójmieście utrzyma się pochmurna aura, choć bez opadów. Temperatura maksymalna wyniesie 5 st. C.