O tym, że Sara James ma ogromny talent wokalny, mogliśmy się już przekonać. 16-latka zaczynała w polskim "The Voice Kids", a później ruszyła na podbój Ameryki, by tam oczarować samego Simona Cowella , jednego z najsurowszych jurorów "Mam talent", który dla Polki nacisnął słynny "złoty przycisk".

James cały czas rozwija karierę muzyczną. W listopadzie tego roku wydała swoją debiutancką płytę "Playhouse". – W ciągu tworzenia albumu przez ostatnie trzy lata bardzo się zmieniłam, dorastałam, przeżywałam i doświadczałam. Włożyłam w tę płytę całą siebie, każdą emocję. [...] Zapraszam was do mojego świata, otwieram przed wami siebie, swoje emocje, przeżycia. Ten album jest dla mnie bardzo ważny, bardzo osobisty, bardzo "mój" – mówiła o krążku piosenkarka.

Sara James zachwyciła swoim występem na dworcu

Tymczasem o młodej artystce znów usłyszał cały świat. Tuż po świętach Bożego Narodzenia w sieci ukazało się wideo z Sarą James. Widzimy na nim, jak 16-latka podchodzi do znanego w sieci (obserwują go 3 mln użytkowników) pianisty Juliena Cohena i prosi go, aby zagrał jej akompaniament do hitu "Lovely" z repertuaru Billie Eilish.