Sara James wydała nową piosenkę. Do współpracy przy teledysku zaprosiła znaną aktorkę. Fot. YouTube / Sara James

W ostatnim czasie Sara James zaskakuje swoich fanów nowościami muzycznymi. Młoda artystka ogłosiła, że niebawem (już w listopadzie) będzie miał premierę jej debiutancki album "Playhouse".

Uzdolniona nastolatka stopniowo odkrywa karty. Najpierw pokazała nowy singiel "Detox", a potem "Sunshine state od mind".

Tym razem na youtubowym kanale James pojawił się teledysk do najświeższej piosenki "Psycho". W klipie pojawiła się... Maja Ostaszewska.

Tekst tego kawałka oraz data wydania nie są przypadkowe. Utwór "Psycho" został wypuszczony w ramach Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego, który obchodzimy 10 października.

Słowa ułożyła Sara James we współpracy z Mathilde Nyegaard. "Psycho" opowiada o zdrowiu psychicznym młodzieży.

W klipie do piosenki "Psycho" Ostaszewska wcieliła się w rolę terapeutki.

– Pani Maja – absolutnie cudowna. Byłam pod tak wielkim wrażeniem jej profesjonalizmu, tego jak szybko udało jej się zrozumieć, na czym nam zależy, ale przede wszystkim zrobić to tak wyśmienicie. A do tego jest po prostu wspaniałą i ciepłą osobą. Jestem wdzięczna, że zgodziła się wziąć udział w tym projekcie – tak o współpracy z aktorką mówiła wokalistka cytowana przez RMF FM.

Przypomnijmy, że Sara James od kilku lat prężnie rozwija swoją karierę muzyczną. Zaledwie rok po zajęciu 2. miejsca na Eurowizji Junior postanowiła spróbować swoich sił w amerykańskim "Mam Talent".

Po jej występie złoty przycisk nacisnął Simon Cowell. Polka zrobiła furorę, śpiewając takie przeboje jak "Running Up That Hill" czy "Rocket Man". Zachwyciła publiczność i udało jej się dostać do finałowego odcinka programu. Choć nie wygrała, to i tak skorzystała na udziale w show, poznając ludzi z branży.

Dodajmy, że Sara James we wrześniu 2024 roku na chwilę powróciła do "America's Got Talent". Była tam gościem specjalnym i zaprezentowała swój nowy kawałek "Sunshine State of Mind".

"Lubię Was zaskakiwać, dlatego na maksa się jaram, że mogę Wam to już wreszcie ogłosić. Oficjalna premiera mojego nowego singla 'SUNSHINE STATE OF MIND' odbędzie się już w ten czwartek (w nocy z czwartku na piątek polskiego czasu) na żywo w półfinale 'America's Got Talent'. Jestem na maksaaa wdzięczna za to zaproszenie i już nie mogę się doczekać! Bądźcie ze mną i oglądajcie jeśli tylko możecie" – zapowiadała swój występ podekscytowana nastolatka.

Wszystko poszło zgodnie z planem. A kolejne show James w amerykańskim programie można oglądać na platformie YouTube.