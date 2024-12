Lot 2216 Jeju Air, południowokoreańskiej taniej linii lotniczej, odbywał się z Bangkoku w Tajlandii do Muan, powiatu w Korei Południowej. Na pokładzie było 175 pasażerów (173 Koreańczyków i dwóch obywateli Tajlandii) oraz sześcioro członków załogi, łącznie 181 osób.

Katastrofa samolotu w Korei Południowej. Ponad 177 ofiar śmiertelnych, uratowały się dwie osoby

Do katastrofy Boeinga 737-800 na międzynarodowym lotnisku Muan doszło tuż po godzinie 9 rano czasu lokalnego w niedzielę. Nagrania z wypadku, emitowane przez wiele południowokoreańskich stacji telewizyjnych, pokazały samolot ślizgający się po pasie startowym na brzuchu z dużą prędkością i uderzający w mur. Maszyna rozpadła się na dwie części i stanęła w płomieniach.

Jak podkreśla "The Guardian", pilot próbował lądować awaryjnie na brzuchu, po tym jak prawdopodobnie nie wysunęło się podwozie. Na miejsce tragedii przybyło ponad 1500 ratowników i członków służb. Straż gasiła pożar, szukano też osób, które mogły przeżyć.

Katastrofa samolotu w Korei Południowej. Przeżyły dwie osoby

W pożarze zginęło co najmniej 177 osób – 84 kobiety, 82 mężczyzn i 11 osób, których płci nie udało się na razie określić, jako podała południowokoreańska agencja straży pożarnej w najnowszym raporcie. Pięcioro z ofiar to dzieci poniżej 10. roku życia. Wciąż poszukiwane jest kilka ciał, gdyż szczątki zostały rozrzucone na płycie lotniska.

Przyczyny katastrofy lotniczej w Korei Południowej są nadal ustalane. W Boeinga mógł uderzyć ptak

Co spowodowało katastrofę samolotu w Muan? Oficjalnie tego jeszcze nie potwierdzono, chociaż jako możliwe przyczyny wskazuje się zderzenie z ptakiem i warunki pogodowe. Świadkowie relacjonowali też służbom, że zanim samolot uderzył w ścianę, słyszeli głośne "huki".

To właśnie o zderzeniu z ptakiem mówi się obecnie najwięcej. Lokalna stacja telewizyjna MBC wyemitowała nagranie, na którym podobno widać moment zderzenia z ptakiem podczas podchodzenia samolotu do lądowania, a agencja News1 podała, że jeden z pasażerów wysłał przed katastrofą SMS do krewnego, że w skrzydle samolotu utknął ptak. "Czy mam wypowiedzieć ostatnie słowa?" – miała brzmieć jego ostatnia wiadomość.