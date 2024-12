Lewandowska zdradziła, dlaczego milczała podczas Strajku Kobiet. Powód sięgał Watykanu

Anna Lewandowska ze względu na karierę piłkarską swojego męża przeniosła się do Barcelony i to tam rozwija swoje życie prywatne i zawodowe. Ostatnio jednak zrobiła wyjątek i wróciła do Polski, aby tutaj udzielić szczerego wywiadu w programie "Halo tu Polsat". W pewnym momencie poruszyła temat swojego kryzysu wizerunkowego i tego, dlaczego przed laty milczała, gdy trwały Strajki Kobiet. Okazuje się, że powód sięgał Watykanu.