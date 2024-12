Jak podaje "The New York Times", w pozwie Lively oskarżyła Baldoniego i Wayfarer Studios o prowadzenie "wieloetapowego planu" mającego na celu zaszkodzenie jej wizerunkowi.

Justin Baldoni chce pozwać Blake Lively

Przypomnijmy, że fabuła "It Ends with Us" (zarówno książki Colleen Hoover, jak i filmowej adaptacji) śledzi losy Lily Bloom, która przeprowadza się do Bostonu, gdzie planuje założyć swój wymarzony sklep z kwiatami. W wolnych chwilach kobieta wspomina czasy młodości i swoją pierwszą miłość, czyli Atlasa Corrigana. Ich związek dobiegł końca, gdy mężczyzna został wezwany do wojska. Pewnego dnia Lily poznaje neurochirurga Ryle'a Kincaida, który owija ją sobie wokół palca.