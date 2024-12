Rząd nie uzna decyzji PKW w sprawie PiS? Tusk zareagował wymownym cytatem

"Pieniędzy nie ma i nie będzie". Na moje oko tyle wynika z uchwały PKW" – napisał premier Donald Tusk w serwisie X. Jest to nawiązanie do słynnej wypowiedzi z 2015 roku Jacka Rostowskiego , że "pieniędzy nie ma i nie będzie".

W 2022 roku na antenie Polsat News tłumaczył on, co wówczas miał na myśli. – Mówiąc, że "pieniędzy nie ma i nie będzie", miałem na myśli fundusze na wszystkie obietnice złożone przez PiS podczas kampanii wyborczej w 2015 roku. Mówiłem, że tych pieniędzy nie starczy do końca kadencji w 2019 roku. I okazało się, że była to prawda. Tu mi wycięli część jednej wypowiedzi, tu wycięli część drugiej i wyszło, że mówiłem, iż nie ma pieniędzy na 500 plus. To też było kłamstwo – wyjaśniał wtedy ekonomista.