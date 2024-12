Jak informowaliśmy w naTemat.pl, 16 grudnia Państwowa Komisja Wyborcza odroczyła decyzję w sprawie przyznania subwencji dla Prawa i Sprawiedliwości . Powód? Wątpliwości dotyczące statusu prawnego Izby Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego oraz sędziów w niej zasiadających, która nakazała wypłatę subwencji. Decyzję podjęto stosunkiem głosów pięć do czterech.

Zamieszanie ws. pieniędzy z subwencji dla PiS

Kaczyński mówił też o przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Jak stwierdził, nie będą one ani "normalne", ani "równe". – To będą wybory, gdzie jedni mają większe lub mniejsze szanse, czyli te wybory nie będą demokratyczne. Mimo wszystko będziemy walczyć – stwierdził.

PKW przyjęła sprawozdanie finansowe komitetu PiS z wyborów parlamentarnych 2023 roku

– Prosimy, aby ta pomoc była kontynuowana, ponieważ to jedyna szansa, aby w Polsce można było zachować demokrację i otworzyć drogę do cofnięcia się z tego wszystkiego, co obecnie w naszym kraju się dzieje – apelował wtedy prezes PiS.