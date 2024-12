Poruszające doniesienia o słynnym dziennikarzu "Polityki". Zmarł Piotr Pytlakowski

"Nie żyje Piotr Pytlakowski. Łzy napływają do oczu. Mój autorytet, wielki dziennikarz. Niesamowicie pokorny, równy facet, skracający dystans, służący radą. Odważny i totalnie utalentowany. Cholernie smutny ten ostatni dzień roku" – dodał do tego dziennikarz Janusz Schwertner.

"Ostatniego dnia 2024 r. nad ranem odszedł w wyniku choroby, w spokoju, w otoczeniu najbliższych. Piotr Pytlakowski. Znakomity dziennikarz. Dla bardzo wielu osób – znacznie więcej niż kolega po fachu: Mistrz po prostu. Dla bardzo wielu z nas – więcej niż niezawodny, wieloletni kumpel: Prawdziwy Przyjaciel" – tak z kolei żegna go macierzysta redakcja "Polityki" .

Pytlakowski był przez lata związany z "Polityką"

"Był bezkompromisowo przywiązany do prawdy i sprawiedliwości, usiłował je egzekwować od świata. Angażował się obywatelsko i mobilizował innych, by stawali po właściwej etycznie stronie. Gdyby szukać jednego określenia na Pytlaka, byłoby to: Człowiek Prawy" – podkreślił zespół tygodnika.