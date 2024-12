– To będzie niezwykły rok. Mam nadzieję, że przyniesie nam pokój, bezpieczeństwo i stabilność – zaczął swoje przemówienie na Nowy Rok prezydent Warszawy i kandydat KO na głowę państwa Rafał Trzaskowski . – Życzę Państwu, abyście wszyscy mogli powitać nowy rok wśród rodziny i przyjaciół, i aby w 2025 roku atmosfera życzliwości i miłości przepełniała Wasze życie – mówił.

Przemówienie noworoczne Trzaskowskiego

Polityk wyliczył też priorytety na nadchodzący rok. – Pomimo zagrożeń globalnych sprawimy, że nasze granice będą szczelne, budżet państwa zrównoważony, inflacja przestanie dewastować nasze budżety domowe. To są dla nas najważniejsze wyzwania stojące przed nami. I na nowy rok takie zobowiązania właśnie na siebie nakładam – oświadczył.

Trzaskowski w przemówieniu nawiązał do słów ks. Tischnera

W jego ocenie Polacy muszą pamiętać o wspólnocie , "bo tylko wspólnota tworzy siłę". – Na co dzień mówimy o sile armii, obserwujemy nowy sprzęt trafiający do polskiego wojska, ale pamiętajmy, że armia jest tak silna, jak silne jest tworzące ją społeczeństwo. Kolejne miesiące mogą przynieść rozstrzygnięcia w trwającej wojnie, nowy rozdział w historii Europy – przekonywał.

I kontynuował: – Polska jest i musi pozostać bezpieczna. W tej sprawie nie ma miejsca na kompromisy. Nakłady na obronę narodową to kluczowa sprawa. Chciałbym, żeby w 2026 r. ten budżet był jeszcze wyższy, abyśmy osiągnęli poziom 5 proc. PKB przeznaczonego na wojsko. Wierzę, że osiągniemy w tej kwestii porozumienie ponad podziałami politycznymi.

Trzaskowski nawiązał też do słów ks. Józefa Tischnera. – Szukajmy porozumienia, próbujmy odbudować wspólnotę. Bo Polska to nie tylko ziemia, na której żyjemy, ale przede wszystkim wspólnota ludzi. Wspólnota wartości i nadziei, które przenikały pokolenia. Jak pisał ks. Józef Tischner: "Zło jest w tym, że dobre istoty ustawiają się naprzeciw siebie jako wrogowie". Nie dajmy się już więcej dzielić. Odtwórzmy wspólnotę między ludźmi dobrej woli. Bowiem to właśnie wspólnota stanowi najsilniejszy fundament państwa. Wzmacniajmy ten fundament pracą i wzajemnym zrozumieniem – zaapelował.