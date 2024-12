Wiadomość do autora (opcjonalnie)

Tusk opublikował swoje życzenia. Premier publicznie złożył jedną obietnicę. Fot. Dawid Wolski/East News

Sylwester to wyjątkowy dzień, który kończy stary rok i wita ten nowy. Sylwester to także czas, kiedy często robimy postanowienia na nowy rok, planując zmiany i cele na nadchodzące miesiące. Nie inaczej zrobił we wtorek szef rządu, który złożył Polakom nową obietnicę.

Życzenia premiera Tuska na Nowy Rok

"TO BĘDZIE POLSKI ROK! Życzę Wam wiary w siebie, nadziei mocniejszej od zwątpienia oraz miłości silniejszej od zła. I obiecuję dalej robić, co do mnie należy. Cała Polska naprzód!" – taki wpis w serwisie X zamieścił premier Donald Tusk.

Wcześniej tego dnia premier podsumował szerzej ten rok. Donald Tusk stwierdził, że w ostatnich godzinach 2024 roku wyraźnie widać, z jakimi ogromnymi problemami zmaga się Polska po latach prawnego chaosu.

– Wzięliśmy na siebie pełną odpowiedzialność za to, co w Polsce się dzieje i będzie się działo, chciałbym w waszym imieniu zacząć też od podziękowań dla wszystkich w Polsce za wyrozumiałość, cierpliwość – powiedział.

Tak Tusk podsumował rok podczas posiedzenia rządu

Premier dodał, że rozumie oczekiwania obywateli, którzy chcieliby, aby nadchodzący rok był "łatwiejszy, przyjemniejszy, wolny od konfliktów i niepewności" – niezależnie od politycznych poglądów.

Tusk zaznaczył jednak, że obecna władza "odziedziczyła" trudne warunki po poprzednikach, co zmusza rząd do podejmowania bolesnych, ale koniecznych decyzji. – Są one bardziej związane z remontem niż z budową nowego domu – wyjaśnił.

– Chciałem – i mówię to z pełnym przekonaniem – powiedzieć, że rok 2025 będzie rokiem pozytywnego przełomu. Nie mamy zresztą innego wyjścia. Polska musi wygrać ten rok – podkreślił.

Premier zapowiedział, że pierwsze półrocze 2025 roku będzie czasem szczególnej odpowiedzialności, gdy Polska obejmie przewodnictwo w Unii Europejskiej.

– Przez pierwsze miesiące będziemy wciąż balansować pomiędzy systemem prawa i bezprawia, ale damy sobie z tym radę. Wiem, jak trudne było wasze zadanie i jak wiele wyzwań jeszcze przed nami – zwrócił się do ministrów, wskazując szczególnie na ministra finansów. – Prowadzenie polskich spraw wymaga dziś wyjątkowej odporności i moralnej pewności – dodał.

Dalej szef rządu przedstawił kolejne zapewnienia: – Polska będzie w 2025 roku silna jak nigdy w swojej nowoczesnej historii. Będziemy silni ze względu na bezpieczeństwo nas wszystkich, także naszych dzieci i wnuków. Jestem dumny, że Polska staje się dziś symbolem państwa zdolnego do budowania takiego bezpieczeństwa. Będziemy w 2025 roku liderem w zakresie polityki bezpieczeństwa na całym kontynencie.

Premier wyraził również wiarę, że rok 2025 przyniesie przełom w polskiej gospodarce.

– Jeśli dobrze wykorzystamy pierwsze sześć miesięcy i przygotujemy ten przełom pod względem prawnym, ustrojowym, pójdziemy razem do przodu i to nie będzie już tylko statystyka, będzie to odczuwane w każdym polskim mieście, w każdym polskim domu – zapowiedział premier. – Będziemy dobrym przykładem dla całej Europy. Jestem o tym głęboko przekonany – powiedział.

