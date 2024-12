Skończyły się marchewki w markecie, więc ludzie powyciągali je z zapakowanej włoszczyzny. "Dzicz"

– Ludzie robią zakupy, jakby miał być koniec świata – mówi na poczatku filmiku wzburzona tiktokerka Aleksandra Alicja z profilu recklesstaxidermist na TikToku . Puste półki w markecie (prawdopodobnie to był Auchan) to jedno.

"Też tam byłaś w tym sklepie i też robisz tam tego dnia zakupy. Ok, może nie wyciągałaś marchewki z włoszczyzny, ale co to zmienia?", "Sylwester to najgorszy czas jeśli chodzi o zakupy", "Wczoraj dopiero w 4 sklepie znaleźliśmy ciasto francuskie", "Matko jedyna, ci ludzie to chyba szykują imprezę na 100 ludzi każdy", "A później wszystko na śmietniku", "Wszyscy muszą zrobić sałatkę gyros", "Oni po prostu nie zamawiają towaru przed końcem roku. Sama potrzebowałam marchewki, ale kupiłam całą włoszczyznę" – komentują internauci.