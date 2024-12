W tej popularnej sieci dostępny jest produkt, który jest gamechangerem w sprzątaniu kuchni. Kosztuje niecałe 13 zł. Fot. Jakub Kamiński/East News

Dobra organizacja przestrzeni to klucz do utrzymania porządku w domu. Kiedy wszystko ma swoje miejsce, łatwiej jest dbać o czystość. Organizery to doskonałe rozwiązanie, które pozwala zaoszczędzić miejsce na przedmioty, które zwykle się nie mieszczą. W Action jeden z nich jest godny uwagi, a kosztuje 12,95 zł.

Nadaje się on idealnie do przechowywania przypraw, kubków, kieliszków, a nawet drobnych akcesoriów kuchennych. Dzięki 3-poziomowemu układowi wszystkie przedmioty, od słoiczków po przyprawy, będą uporządkowane i zawsze pod ręką.

Organizer do szafki kuchennej z Action to gamechanger w sprzątaniu. Fot. Action

To doskonałe rozwiązanie, które pomoże zaoszczędzić miejsce w kuchni, a także w innych przestrzeniach, jak łazienka. Świetnie się sprawdzi także do przechowywania kosmetyków. Dzięki temu zaoszczędzisz nie tylko przestrzeń, ale i czas na sprzątanie - już nie będziesz musiał co tydzień wyciągać wszystkiego, by posprzątać i przetrzeć.

Te sieci również oferują ciekawe produkty

Podobne organizery znajdziesz także w innych popularnych sieciach. Warto zajrzeć do Pepco oraz Sinsay, gdzie w kolekcji "dla domu" znajdziesz wiele praktycznych organizerów do szafek i szuflad. Na przykład, za 26 zł możesz kupić metalowy organizer, który pomoże Ci zyskać więcej przestrzeni na talerze, kubki lub przyprawy. To świetne rozwiązanie, gdy masz za mało szafek, ale zależy Ci na porządku i łatwym dostępie do naczyń.

Innym popularnym rozwiązaniem w ostatnim czasie jest zakup dodatkowej półki, która zapewni więcej przestrzeni na inne przedmioty. Można ją znaleźć na Allegro, a także w Ikei, gdzie dostępne są różne rozmiary, co pozwala dopasować produkt do wymiarów Twoich szafek kuchennych.

Połka wstawiana pozwoli zaoszczędzić sporo miejsca i czasu na sprzątaniu. Fot. Ikea

W Ikei dostępne są półki w czterech rozmiarach i cenach:

Półka wstawiana, 32x13x16 cm - 14,99 zł Półka wstawiana, 32x28x16 cm - 19,99 zł Półka wstawiana, 46x14x16 cm - 24,99 zł Półka wstawiana, 46x29x16 cm - 34,99 zł.

