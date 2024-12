Karol Wójcicki prowadzący profil "Z głową w gwiazdach" ogłosił we wtorek świetną wiadomość dla swoich obserwujących. Jak podkreślił, w ostatnich godzinach na powierzchni Słońca dochodziło do wielu rozbłysków, których efektem były dwa koronalne wyrzuty masy (CME).

"Alert zorzowy" nad Polską. Wyjaśniamy, o co chodzi

Pogoda na Sylwester i Nowy Rok

Południowo-zachodni wiatr będzie umiarkowany, w ciągu nocy będzie się wzmagał, osiągając prędkość do 40-50 km/h, a w górach i na Wybrzeżu do może powiać mocniej. Na Wybrzeżu IMGW wydało też alert przed silnym wiatrem – drugiego stopnia.

Temperatura maksymalna wyniesie od 3°C na północnym wschodzie, do 8°C na południu i zachodzie – a cieplej będzie lokalnie w rejonach podgórskich około 10°C. Wiatr będzie umiarkowany, okresami dość silny – na wybrzeżu silny i bardzo silny, od 45 km/h do 60 km/h, porywisty, południowo-zachodni.

Na Przedgórzu Sudeckim porywy wiatru do 85 km/h, w Karpatach do 110 km/h, nad morzem do 115 km/h oraz w Sudetach wzrastające od 140 km/h do 170 km/h.