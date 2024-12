TV Republika zdecydowała się na nietypowy ruch, rozpoczynając swoją transmisję sylwestrową nieco wcześniej niż planowano. Oficjalny start miał nastąpić o godzinie 20:00, jednak widzowie zostali zaskoczeni wcześniejszym rozpoczęciem imprezy, co mogło być strategicznym posunięciem stacji.

Tak telewizje rywalizowały o widzów w Sylwestra

Trochę wcześniej niż o godz. 20 zaczęła się....także "Sylwestrowa Moc Przebojów" Polsatu , który organizuje imprezę w Toruniu. Publiczność Polsatu przywitała Doda, która wykonała utwór "Let’s Get Loud" Jennifer Lopez i swój wielki hit "Dżaga".

Część fanów, którzy oglądali to w telewizji, była jednak zła, że transmisja zaczęła się wcześniej, niż podawano. "Ej no o 20 miało się zacząć, a jest 19:50 i już Doda... okłamaliście nas :/" – pisała w sieci jedna z osób, co cytuje "Fakt". Taka decyzja wynikła zapewne z faktu, iż TVP zdecydowało, że ich show w Chorzowie na Stadionie Śląskim zacznie się przed godz. 20.